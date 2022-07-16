“بترول ونقود”.. مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد السخرية من العرب في عرض احتفالي (فيديو)

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، اليوم السبت، بيانًا ندّد فيه بارتداء بعض الناشطين أزياءً عربية بشكل ساخر، بجانب حملهم براميل بترول خلال احتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، في 4 يوليو/تموز الجاري، ببلدة (ليك بلف) بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.

ونشر حساب (كير) الرسمي صورًا يظهر فيها أشخاص يرتدون غطاء الرأس الشائع بين الرجال في دول الخليج العربي، بينما يدفعون مجموعة من البراميل التي تشير إلى البترول.

.@cairchicago's @Ahmed_Rehab: “We demand an explanation, a public apology, and sensitivity training for the organizers and participants. There is no place for racism or mockery at community celebrations. https://t.co/mLDBuhxusP pic.twitter.com/3KfNC2PXnk — CAIR National (@CAIRNational) July 15, 2022

ويُظهر مقطع مصوّر للفعالية شخصًا يرتدي غطاء الرأس الخليجي ويقود سيارة يرفرف عليها علما السعودية والولايات المتحدة، وبينما تمر تلك السيارة تقول مقدمة الحفل “لدينا المزيد من المشروبات الكحولية المجانية”، ثم تقف السيارة في مكان ما وتأتي امرأة لتقدم وصلة من الرقص تحت علم السعودية.

وأظهرت صور نشرتها (كير) هؤلاء الأشخاص وهم يدفعون براميل البترول، ثم يرقصون ويرمي أحدهم بعض أوراق تشبه النقود على الحاضرين.

وأكدت (كير) أن الواقعة تمثل إشارة إلى الصورة النمطية العنصرية عن العرب بأنهم مدفوعون بالطمع والجشع دائمًا.

وأضافت أن المسيرة تمثل “تصرفًا عنصريًّا ومروعًا تمامًا”، وأن تطبيع الصور النمطية العنصرية عن العرب سيؤدي إلى مزيد من التمييز والتحرش وجرائم الكراهية ضدهم.