بايدن: أجرينا مباحثات في السعودية تتعلق بالطاقة ونعمل على تعزيز أمنها في وجه أي تهديدات (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية تتعلق بأمن الطاقة مضيفًا “أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأمريكا”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بجدة، مساء الجمعة، أنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف بايدن عن اتفاق “على ربط شبكة الكهرباء في العراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت”.

وأعلن عن اتفاق بين واشنطن والرياض “على شراكات بشأن تقنية إنترنت الجيل الخامس”.

وقال “لن نترك فراغًا في الشرق الأوسط لروسيا أو الصين”.

وتابع “نحرز تقدمًا باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج”.

وأوضح بايدن أنه أجرى سلسلة من اللقاءات الجيدة في السعودية، مؤكدًا “العمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات”.

وشدد بايدن على أن “السعودية أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة” التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفًا “اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيجتمع مع تسعة من قادة الدول العربية غدًا السبت.

وأعلن بايدن أن “قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيسهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة”.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

وقبيل الاجتماع، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني 2021.