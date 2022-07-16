إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس بعد إغلاق دام أكثر من عامين (فيديو)

بدأ عبور المسافرين على الحدود بين الجزائر وتونس بعد أن أعادت السلطات فتح الحدود البرية بينهما بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما أمس الجمعة وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية من معبر طبرقة (شمال-غرب).

والحدود البرية بين البلدين كانت مغلقة منذ عام 2020 وكان يسمح فقط للحالات الطارئة بالعبور.

يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر 9 منافذ حدودية بين البلدين بحسب ما ذكرت السلطات.

ويراقب موظفو الجمارك داخل المراكز المقامة على الحدود، وثائق المسافرين ومنها الوثائق التي تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو/تمّوز.

وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي (ملولة) بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في عام 2019 نحو 25% من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس.

وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر كتب عليها “عاشت الأخوة الجزائرية التونسية” وزار تونس في عام 2019، نحو 3 ملايين جزائري، جاؤوا للسياحة والعلاج ولزيارة أقاربهم وعائلاتهم.

وقد سجلت السياحة التونسية في عام 2019، حركة لافتة بعد ركود استمر سنوات وشكل الجزائريون ثلث السياح القادمين وناهز عددهم 9 ملايين، وعبر من -ملولة- ما بين 16 و17 ألف جزائري يوميا.

ويتوجه السياح الجزائريون غالبًا إلى المناطق السياحية على غرار سوسة والحمّامات (شرق) والقيروان (وسط).

وتعمل السلطات التونسية على تدارك خسائر القطاع السياحي بعد قرارات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 خلال الموسمين الماضيين، في وقت لا يمكن فيه التعويل على السياح الروس بعد الحرب الروسية الأوكرانية.