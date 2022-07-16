أمير قطر في قمة جدة: لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته بقمة جدة اليوم السبت إن التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس واستمرار الحصار على غزة، وإنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها.

وانطلقت ظهر اليوم السبت في السعودية قمة “جدة للأمن والتنمية” التي تجمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المحطة الأخيرة من جولته بالشرق الأوسط. ويضم لقاء القمة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن والعراق.

وقال الشيخ تميم إن الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها، وأوضح “لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدّم العرب تنازلات”.

وأضاف أمير قطرخلال كلمته أمام القمة “نتطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن التوتر سيظل قائمًا ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي عبر بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس وفرض الحصار على غزة.

وأكد الشيخ تميم أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، موضحًا أن احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية.

وأكد كذلك أن للولايات المتحدة دور محوري في الخليج والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره.

وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد أمير قطر على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا للقواعد الدولية، مؤكدًا على موقف بلاده الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا مخاطر التسلح النووي.

وقال الشيخ تميم “لن ندخر جهدًا في العمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة”.

وعن العلاقات مع واشنطن، أكد أمير قطر على أهمية العلاقات الخليجية والعربية عمومًا مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال أمير دولة قطر في كلمته أمام القمة إنه لا يجوز قبول الأمر الواقع ما يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري.

وثمّن أيضًا الهدنة بين الأطراف اليمنية معربًا عن أمله في استمرارها حتى التوصل إلى حل للأزمة.