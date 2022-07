وفاة البريطاني المحتجز لدى الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.. ولندن تعلق

أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا) وفاة البريطاني بول يوري المعتقل لديها في 10 يوليو/تموز الجاري.

وكتبت داريا موروزوفا “ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من جانب واحد، على موقع تلغرام أن يوري كان مصابًا بداء السكري.

وقالت داريا إن البريطاني شارك في معارك في أوكرانيا، كما جنّد مرتزقة ودربهم قبل اعتقاله.

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي أندريه كيلين للتعبير عن “القلق الشديد” إزاء وفاة يوري الذي قالت إنه كان يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان “أنا مصدومة لما سمعته عن تقارير وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري خلال وجوده في الحجز لدى مجموعة مدعومة من روسيا في أوكرانيا. لا بد أن تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله “نسعى بشكل عاجل للحصول على توضيح من الحكومة الروسية بشأن تقارير إعلامية عن وفاة موظف إغاثة بريطاني في أوكرانيا”.

The Foreign Secretary's statement on reports of the death of British aid worker, Paul Urey whilst in the custody of a Russian proxy in Ukraine.

The FCDO has summoned the Russian Ambassador.

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) July 15, 2022