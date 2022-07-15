قيادي بحماس: الفلسطينيون لم يثقوا يومًا في الإدارة الأمريكية ويعدّونها الداعم الأساسي للاحتلال (فيديو)

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية لإسرائيل، لا تختلف عن مجمل المواقف الأمريكية المتعاقبة بين فلسطين والاحتلال.

ولا يجد بدران ما يفاجئ في ما يسمى بـ (إعلان القدس) الذي يحاول الاحتلال الترويج له مع الإدارة الأمريكية، مشيرًا أنه ربما يراد منه إحداث صدمة نفسية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية للإيهام بأنه جرى تصفية القضية وانتهائها، كما لو أن الاحتلال هو القوة المسيطرة في المنطقة.

وشدّد بدران خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، على أن الفلسطينيين لم يثقوا يومًا في الإدارة الأمريكية، وتابع “نعتقد جازمين بأنها الداعم الأساسي والمركزي للاحتلال، وأنها لا تختلف عنه في نظرتها للفلسطينيين، بل إنها قد تسبقه في بعض الأحيان وتتجاوزه”.

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران للجزيرة مباشر: وصلنا من وسطاء أنه لا أفق لحل سياسي.. وأكثر ما يمكن الحصول عليه تحسينات اقتصادية ومعيشية pic.twitter.com/yWgnEViv6C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2022

“لا ترحيب”

وأكد بدران أن الموقف الشعبي والنخبوي والفصائلي الفلسطيني أظهر “عدم الترحيب لا بهذا الرئيس ولا بغيره من الإدارات السابقة، وأنهم مهما وقّعوا من الاتفاقيات لن يغيروا الواقع بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض”.

وقال “واهم من يظن أنه من خلال الاتفاقيات والدعم المالي والأمني لهذا الاحتلال سيجعل منه واقعًا طبيعيًا في المنطقة”.

ووصف بدران دعم إدارة بايدن لملف حقوق الإنسان وحلّ الدولتين بـ”الوعود الكاذبة” التي تكررت من مختلف الإدارات الأمريكية على مدار سنوات، وأكد أنه على أرض الواقع لا توجد أي خطوات عملية في صدد فرض ما يسمى “حل الدولتين”.

وتابع أن حجم الاستيطان على الأرض في الضفة الغربية يوضح أن “حل الدولتين انتهى من الناحية العملية، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع”.

وقال إن “كل الدعايات التي مرّت خلال الحملات الانتخابية الأربع السابقة في دولة الاحتلال، كانت تتحدث على أنه لم يعد هناك مجال لحل الدولتين”.

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران للجزيرة مباشر: الإدارة الأمريكية منحازة بشكل مطلق للاحتلال pic.twitter.com/hlNOmg2iZ3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2022

لا أفق للحل السياسي

وأضاف بأن الإدارات الأمريكية أكدت للجانب الرسمي الفلسطيني أكثر من مرة بأنه “ما من أفق للحل السياسي”، وبأن على قيادة السلطة أن تقبل ببعض التحسينات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والحياتية، وأن الإدارة الأمريكية غير راغبة في ممارسة أي نوع من الضغوط على دولة الاحتلال.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن موقف قيادة السلطة يتعارض مع الموقف الشعبي والفصائلي، وأنها لم تعد تتحدث عن حل الدولتين بالوضوح نفسه.

وأكد أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل كامل للاحتلال، وأن ما تقوله في العلن يتناقض عن ما يقال في الأروقة.