تضرّر أكثر من 13 ألف أسرة.. سيول تجتاح مخيمات النازحين في مأرب (فيديو)

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إن أكثر من 13 ألف أسرة تقيم في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء) تضررت جراء اجتياح السيول الجارفة والفيضانات خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت الحكومة نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية الدولية بسرعة التدخل وتوفير المأوى والمواد الغذائية لهذه الأسر.

وقالت في تغريدة عبر تويتر “سيل كبير نازل من وادي الخشب مرورًا بمخيم الجفينة وانفجار مصدات السيول بالجفينة ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم”.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة في تقرير إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة المتدفقة من وادي الخشب، منذ الأربعاء.

وتسببت تلك الفيضانات بانفجار المصدات جارفة خيام النازحين وحاصرت آخرين داخل مساكنهم، وألحقت أضرارًا فادحة بمساكن 13 ألفًا و549 أسرة، وإن 2577 أسرة تضررت مساكنها بشكل كلي، فيما تضررت 10 آلاف و972 أسرة بشكل جزئي.

وقالت الحكومة اليمنية إن السيول “جرفت الخيام والبيوت الطينية مساء الأربعاء في 6 مخيمات بينها مخيم الجفينة”، أكبر مخيم لتجمع النازحين في مأرب ويؤوي نحو 100 ألف نازح، مما ترك مئات النازحين في العراء من دون مأوى أو مواد غذائية أو مياه.

وتعد محافظة مأرب -الغنية بالنفط والغاز- أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح يمثلون 60% من النازحين داخليًا في 197 مخيمًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفق الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية.

الوضع الإنساني كارثي للنازحين في مخيمات النزوح في #مأرب والسكان القاطنين على ممرات السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول التي شهدتها المدينة الليلة. — علي العقبيAli Al-oqabi (@AliMAloqabi) July 14, 2022

ويعاني النازحون في اليمن عمومًا وفي مأرب بشكل خاص -والبالغ عددهم أكثر من 4.3 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة- من وضع إنساني صعب للغاية، جراء حالات تشرد يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية، ونتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.

وفي السياق، طالب ناشطون ومغردون يمنيون بسرعة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للسكان في مأرب.

نازح نجح بإنقاذ دفاء أطفاله وترك منزله يواجه مصيره مع سيول الأمطار في #مارب التي خلفت معاناة متعددة واضرار جسيمة في مخيمات ومساكن النازحين

#اليمن #Yemen pic.twitter.com/56VvCmVfjp — محمد حفيظ- M-Hafez (@MohammedHafyz) July 14, 2022

وتداول مغردون مقاطع مصوّرة تُظهر جريان الأودية وقطع بعض الطرقات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه وغرق بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم وتعرضهم لخسائر مادية.