مصرع وإصابة 17 طفلا من حفظة القرآن الكريم بسقوط حافلة في ترعة بمصر (فيديو)

لقي 4 أطفال مصرعهم غرقًا، وأصيب 13 آخرون، أمس الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس في ترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية في مصر.

وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس سائق الحافلة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة “التسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة أربعة أطفال على إثر انقلابها بترعة السلام”، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة.

وكانت الحافلة تُقلّ 30 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، وقالت وسائل إعلام محلية إنهم كانوا يحملون المصاحف في أيديهم وقت غرقها بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية أن التحريات الأولية كشفت أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة أطفال من حفظة القرآن الكريم لقرية ليسا الجمالية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر سقوط الحافلة في مياه الترعة ومحاولة الأهالي انتشالها.

والضحايا الأربعة هم حنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر ‏الجمال (18 عامًا) ومحمد إبراهيم جمال أبو المعاطي (‏‏4 أعوام) وتسنيم محمود رفاعي (14 عامًا).

وشيع أهالي قرية عزبة رفاعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جثامين الأطفال الأربعة، مرددين هتاف ‏”لا إله إلا الله”، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسر الضحايا والمصابين.

ونعى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الضحايا، ووجّه بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسرهم، كما كلّف وفدًا أزهريًا بتقديم واجب العزاء.

وأوصى شيخ الأزهر بتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر.

وجاء الحادث بعد واقعة مفجعة أخرى، مساء الثلاثاء، لقي خلالها 7 أطفال -بينهم 6 أشقاء- مصرعهم إثر حادث انقلاب “تروسيكل” بترعة في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سقط “التروسيكل” في الترعة نتيجة السرعة الزائدة حيث انفجر الإطار الأمامي، وأدى إلى انقلابه في المياه مما أسفر عن مصرع الأطفال السبعة.