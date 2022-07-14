إثر مقتل صيدلي مصري في السعودية.. اهتمام رسمي وتفاعل شعبي

حظيت حادثة مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي المقيم في السعودية باهتمام عربي واسع، وتصدرت قائمة البحث والتفاعلات على غوغل وتويتر في مصر والسعودية.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام من البلدين، قُتل الصيدلي المصري برصاص حي على يد امرأة سعودية أثناء تأديته لعمله داخل صيدلية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال غربي المملكة، إثر رفضه بيعها مضادًّا حيويًّا من دون وصفة طبية حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.

وفي بيان رسمي، أعلنت شرطة منطقة الجوف إلقاء القبض على امرأة “لإطلاقها النار على شخص توفي لاحقا متأثرا بإصابته”، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وإحالتها للنيابة العامة.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة المصرية نادية مكرم عبيد أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله وأن السفارة المصرية تحركت على الفور وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجانية.

وأكدت الوزيرة -في بيان- ثقتها في الإجراءات القانونية السعودية. وذكرت أن الدكتور أحمد حاتم ماضي -القتيل- هو ابن قرية كفر دنشواي بمحافظة المنوفية (شمالي مصر).

بدروها، نعت نقابة أطباء مصر -في بيان- الفقيد وقالت إنها تحتسبه شهيدًا وطالبت بالقصاص القانوني العادل له نيابة عن جموع الأطباء.

وأعلنت النقابة كامل دعمها ومساندتها لأسرة الصيدلي الراحل واستعدادها للتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على كافة حقوقه.

وأكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنها تتابع عن كثب الحادث الأليم مع وزارتي الخارجية والهجرة المصريتين لإكمال الإجراءات، ومعرفة موعد وصول جثمان الصيدلي إلى أرض الوطن.

وأوضحت النقابة في بيان أنها ستتابع سير إجراءات التحقيقات، كما ستقدم كافة الدعم اللازم لأسرة الفقيد.

ووفقًا لمواقع إخبارية مصرية، فإن الصيدلي المقتول متزوج ولديه ابن عمره ثلاث سنوات، وكان يخطط لترك وظيفته والعودة إلى مصر الشهر المقبل.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب، وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

حق أحمد حاتم

وعلى مواقع التواصل دشن مغردون وسم (#حق_الصيدلي_أحمد_حاتم_لازم_يرجع) مطالبين من خلال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وتصدر الوسم منصات التواصل في كل من مصر والسعودية، وطالب مدوّنون من كلا البلدين ودول عربية أخرى بالقصاص للفقيد وأكدوا ثقتهم بأن السلطات السعودية لن تضيّع حق أحمد.

وتحت هذا الوسم كتب كريم مرعي “كلنا ثقة في القانون بالمملكة العربية السعودية ونحن متأكدون من أن المسؤولين فى السعودية سيأخذون حق الدكتور أحمد رحمه الله. كفى بثًّا للفتنة بسبب سيدة خارجة عن القانون فالشعب السعودي لا يحب الدماء ويتعامل معنا كإخوة”.

كلنا ثقه فى القانون فى المملكة العربية السعودية ونحن متاكدين ان المسؤولين فى السعودية هيجيبوا حق دكتور احمد الله يرحمه بلاش نقوم الدنيا وبلاش نبث الفتنه عشان واحده خارجه عن القانون بشعب لا يحب الدماء والتعامل بيننا كاخوة #حق_الصيدلي_احمد_حاتم_لازم_يرجع pic.twitter.com/oEg7aGgoCc — Karim Marey 🇪🇬 (@KarimMarey6) July 13, 2022

وغرّد خالد “إخواني المصريين في السعودية، ما راح يضيع حق أحد، اتركوا عنكم الحماس الزائد، الدكتور أحمد ابننا وأخونا قبل أن يكون ابنكم، وكلنا ضد الفعل المشين الذي تعرض له وستحاسب من قتلته، الدولة فيها قانون ونظام يأخذ حق كل واحد له حق”.

اخواني المصريين في السعوديه ماراح يضيع حق احد اتركوا عنكم الحماس الزايد عن اللزوم الدكتور احمد ابننا واخونا قبل يكون ابنكم وكلنا ضد الفعل المشين الي تعرض له وراح تتحاسب الدوله فيها قانون ونظام ياخذ حق كل واحد له حق واغلب الي بالتعليقات حاقدين #حق_الصيدلي_احمد_حاتم_لازم_يرجع — khalid (@GrCphe) July 13, 2022

وغردت سحر القطان “لا يوجد حق ضائع كي تكون هناك مطالبة بإرجاعه، السعودية دولة قانون والنظام كفل حق الجميع. القوات الأمنية ألقت القبض على المعتدية في حينه فأين الحق الضائع؟ تعازينا لأسرة المتوفي رحمه الله، وكل الشكر لرجال الأمن على سرعتهم في اتخاذ ما يلزم”.

لا يوجد حق ضائع كي تكون هناك مطالبة بإرجاعه، #السعودية دولة قانون و النظام كفل حق الجميع القوات الامنية القت القبض على المعتدية في حينه، ، فاين الحق الضائع ؟! تعازينا لاسرة المتوفي رحمه الله، و كل الشكر لرجال الامن على سرعتهم في اتخاذ ما يلزم. #حق_الصيدلي_احمد_حاتم_لازم_يرجع — سحر MBS (@saharalqatan) July 14, 2022

وغرد الدكتور محمد الهلدا “نتقدم بخالص العزاء للحكومة والشعب المصري وأسرة الصيدلي أحمد حاتم رحمه الله. المجرم سوف ينال عقابه الشرعي، وهذه الحوادث التي تحدث هنا أوهناك لا تؤثر على علاقتنا ومحبتنا لمصر وشعبها”.

https://twitter.com/drmohamadalhdla/status/1547440237185474564

وكتب محمد مصطفى “من يوم ما ربنا كرمنا ودخلنا كلية صيدلة وقررنا نساعد في شفاء الناس، لم ينتظر أحد منا ردا للجميل لأننا نفعل ذلك بناء على تربيتنا وأخلاقنا وضميرنا المهني. ما الذنب الذي اقترفه زميلنا أحمد كي تتم تصفيته؟”.