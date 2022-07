القضاء الأمريكي يدين مُبرمجا سابقا في “سي آي أيه” بتسريب أدوات اختراق إلى ويكيليكس

أدانت محكمة فدرالية في نيويورك، أمس الأربعاء، مبرمجًا سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه CIA) بتسريب أدوات اختراق مهمة تملكها الوكالة إلى موقع ويكيليكس عام 2017، وذلك بعد عامين من انتهاء محاكمة أولى بالفشل في إدانته.

وعمل جوشوا شولت (33 عاما) في الوحدة الخاصة بالقرصنة في وكالة الاستخبارات المركزية، وحصل على أدوات (فولت 7) التي تستخدمها السي آي أيه لاقتحام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التكنولوجية، ثم أرسلها بعدما ترك وظيفته إلى ويكيليكس.

و(فولت 7) هي برامج ضارة وفيروسات وثغرات أخرى يمكن أن تستخدمها مجموعات استخبارات وقراصنة معلوماتية ومبتزّين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

Former CIA employee convicted for carrying out largest data leak in agency's history @MarkMorales51 @CNNPolitics https://t.co/8ibYQrkbuH

وقال ممثلو الادعاء إن شولت كان موظفًا غاضبًا وقام بتسريب 8761 وثيقة ليُلحق ضررًا بالوكالة، وأكد وزير العدل الأمريكي داميان وليامز في بيان بعد إعلان الإدانة أن “شولت كان مدركًا أن الأضرار الجانبية الناجمة عن انتقامه يمكن أن تشكل تهديدًا غير عادي لهذه الأمة إذا تم كشفها”.

وأضاف أن تسريب هذه الوثائق “كان له تأثير مدمر على أجهزة استخباراتنا من خلال توفير معلومات استخبارية مهمة للذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا”.

وكان شولت من أوائل المشتبه فيهم بعدما بدأ موقع ويكيليكس نشر وثائق سرية، ولكنه اتُّهِم من دون ضجيج في سبتمبر/أيلول 2017 باحتواء حاسوبه الخاص على كمية كبيرة من المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

ثم أضيفت لاحقًا التهم المتعلقة بسرقة ونقل معلومات الدفاع الوطني بموجب قانون التجسس، وأدانته هيئة محلفين في 2020 بتهمتي الكذب وازدراء المحكمة فقط.

Guilty verdict for CIA employee responsible for a catastrophic theft of classified info regarding Agency cyber capabilities. Having overseen early stages of ⁦⁦@TheJusticeDept⁩ investigation, am glad that Justice was done today. ⁦@CIA⁩ https://t.co/fuSOtLxGGM

— David Laufman (@DavidLaufmanLaw) July 13, 2022