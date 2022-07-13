فاجعة في مصر مع ختام العيد.. غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء أثناء عودتهم من عُرس (فيديو)

شهدت مصر الليلة الماضية -ومع ختام أيام عيد الأضحى المبارك- حادثًا مفجعًا حيث لقي 7 أطفال -بينهم 6 أشقاء- مصرعهم إثر حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سقط التروسيكل في ترعة قرية الرواجح بمدينة القرنة غربي الأقصر، نتيجة السرعة الزائدة حيث انفجر الإطار الأمامي وأدى إلى انقلابه في المياه مما أسفر عن مصرع الأطفال السبعة.

وكان 10 أشخاص يركبون التروسيكل، هم رجل وزوجته والأطفال الـ7 وجدّتهم، وتم إنقاذ الرجل وزوجته والجدة، بينما لقي الأطفال مصرعهم وجميعهم لا تتعدى أعمارهم 14 سنة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الأطفال السبعة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، كما نُقل المصابون إلى مستشفى أرمنت في حالة انهيار عصبي عقب نجاتهم من الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الأسرة كانت عائدة من فرح (عُرس) متجهة إلى نجع دنفيق بمحافظة قنا حيث مسقط رأسهم، كما تبين أن حصيلة الوفيات هم 6 أشقاء والسابع ابن عمهم، وجارٍ البحث عن ضحايا آخرين.

والأطفال السبعة هم: زكريا الحسن محمد وأشقاؤه يوسف وفاطمة وسارة وإبراهيم وهاجر، بالإضافة إلى ابن عمهم يوسف الراعي.

وتزامنت الفاجعة مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وكثيرًا ما يختار معظم المصريين أيام الأعياد لإتمام مناسباتهم السعيدة كحفلات الزواج وغيرها.

لكن أسرة الحسن محمد ابن محافظة قنا انقلب عيدها إلى مأتم في لحظات، وخلّف الحادث حالة من الحزن سادت منصات التواصل المصرية.

يشار إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية (شمالي مصر) شهدت على مدار يومين من إجازة عيد الأضحى 8 حالات غرق، تم انتشال جثثهم وتولت النيابة العامة التحقيق.