“تطلّب عملا شاقا”.. جون بولتون “المستشار السابق لترمب” يعترف بالتخطيط لانقلابات خارجية

كشف جون بولتون -سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة والمستشار الأسبق للأمن القومي بالبيت الأبيض- أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى.

وأقر مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء بأنه شخصيًّا شارك في “التخطيط لانقلابات” خارج الولايات المتحدة.

وأدلى بولتون بهذه التصريحات لشبكة (سي إن إن) بعد جلسة استماع في الكونغرس حول هجوم السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول.

Neocon John Bolton just publicly admitted he has helped plan foreign coups pic.twitter.com/dbfrPh165J — Jack Posobic 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 12, 2022

واتهم مشرعون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتحريض على العنف في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.

وأشار بولتون خلال حديثه إلى مذيع (سي إن إن) إلى أن ترمب لم يكن مؤهلًا بما يكفي لتنفيذ “انقلاب مدبر بعناية”، وقال “باعتباري شخصًا أسهم في التخطيط لانقلاب -ليس هنا ولكن في أماكن أخرى- فإن ذلك يتطلب عملا كثيرًا، وهذا ما لم يفعله” في إشارة إلى ترمب.

.@jaketapper: "One doesn't have to be brilliant to attempt a coup."

John Bolton: "I disagree with that, as someone who has helped planned coups d'etat—not here, but you know, other places—it takes a lot of work." pic.twitter.com/y07V1Fo81y — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 12, 2022

وسأل المذيع بولتون -الذي اشتهر بمواقفه الهجومية في الدبلوماسية- عن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها، فقال “لن أخوض في التفاصيل” ولم يحدد الانقلابات التي كان يتحدث عنها.

لكن المسؤول السابق تطرق إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها في 2019 زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي كانت واشنطن تدعمه، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

Jake Tapper follows up on John Bolton's past coup planning. Bolton: "I’m not going to get into the specifics, but–" Tapper: "Successful coups?" Bolton brings up the failed Venezuelan coup, prompting Tapper to add: "I feel like there’s other stuff you’re not telling me." pic.twitter.com/bJAa07h8Ow — Justin Baragona (@justinbaragona) July 12, 2022

وكان بولتون قد أيد علنًا عام 2019 -عندما كان مستشارًا للأمن القومي الأمريكي- دعوة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الجيش لدعم جهوده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، بحجة أن إعادة انتخابه لم تكن شرعية، وبقي مادورو في نهاية المطاف في السلطة.

وشدد المستشار الرئاسي الأسبق على أن الهجوم الذي شنه حشد من أنصار ترمب على مقر الكونغرس في 6 يناير عام 2020 لم يكن محاولة انقلاب قام بها ترمب الذي كل ما فعله يومئذ هو أنه كان “يتقلب بين فكرة وأخرى”.

John Bolton says he’s been involved in planning coups: "It takes a lot of work" https://t.co/YACnVGNp2S pic.twitter.com/hb6YUxoCa5 — The Hill (@thehill) July 12, 2022

وينتقد العديد من خبراء السياسة الخارجية على مر السنين تاريخ واشنطن بالتدخل في شؤون دول أخرى، بدءًا من دورها في الإطاحة برئيس الوزراء القومي الإيراني محمد مصدق عام 1953 وحرب فيتنام وحتى غزوها للعراق وأفغانستان.

إلا أنه من غير المعتاد أن يعترف مسؤولون أمريكيون علنًا بدورهم في تأجيج اضطرابات ببلدان أخرى.

NEW: Former US official John Bolton admits he ‘helped plan coups’ https://t.co/qSwaoy8PDd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 13, 2022

وبولتون الذي تولّى مناصب عدة في 3 إدارات جمهورية، كان أحد مهندسي غزو العراق في 2003، كما كان من دعاة توجيه ضربات عسكرية إلى إيران وكوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات بولتون في وقت تحاول فيه لجنة (6 يناير) النيابية -التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر السلطة التشريعية- تحديد الدور الذي أداه ترمب والمقربون منه في الهجوم على مبنى الكابيتول.