“تطلّب عملا شاقا”.. جون بولتون “المستشار السابق لترمب” يعترف بالتخطيط لانقلابات خارجية

كشف جون بولتون -سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة والمستشار الأسبق للأمن القومي بالبيت الأبيض- أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى.

وأقر مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء بأنه شخصيًّا شارك في “التخطيط لانقلابات” خارج الولايات المتحدة.

وأدلى بولتون بهذه التصريحات لشبكة (سي إن إن) بعد جلسة استماع في الكونغرس حول هجوم السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول.

Neocon John Bolton just publicly admitted he has helped plan foreign coups pic.twitter.com/dbfrPh165J

واتهم مشرعون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتحريض على العنف في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.

وأشار بولتون خلال حديثه إلى مذيع (سي إن إن) إلى أن ترمب لم يكن مؤهلًا بما يكفي لتنفيذ “انقلاب مدبر بعناية”، وقال “باعتباري شخصًا أسهم في التخطيط لانقلاب -ليس هنا ولكن في أماكن أخرى- فإن ذلك يتطلب عملا كثيرًا، وهذا ما لم يفعله” في إشارة إلى ترمب.

. @jaketapper : "One doesn't have to be brilliant to attempt a coup." John Bolton: "I disagree with that, as someone who has helped planned coups d'etat—not here, but you know, other places—it takes a lot of work." pic.twitter.com/y07V1Fo81y

وسأل المذيع بولتون -الذي اشتهر بمواقفه الهجومية في الدبلوماسية- عن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها، فقال “لن أخوض في التفاصيل” ولم يحدد الانقلابات التي كان يتحدث عنها.

لكن المسؤول السابق تطرق إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها في 2019 زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي كانت واشنطن تدعمه، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

Jake Tapper follows up on John Bolton's past coup planning.

Bolton: "I’m not going to get into the specifics, but–"

Tapper: "Successful coups?"

Bolton brings up the failed Venezuelan coup, prompting Tapper to add: "I feel like there’s other stuff you’re not telling me." pic.twitter.com/bJAa07h8Ow

— Justin Baragona (@justinbaragona) July 12, 2022