تدخل في اللحظة الأخيرة.. شرطي ينقذ مواطنًا حاول إحراق نفسه وسط تونس (فيديو)

أنقذ رجل أمن تونسي، أمس الثلاثاء، حياة مواطن حاول حرق نفسه وسط العاصمة تونس.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الصفحات الإخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل رجل الأمن في اللحظة الأخيرة.

وفي حركة مباغتة، تمكن رجل الأمن من ركل غالون البنزين من يد المواطن -الذي كان ينوي صبّه على نفسه- في شارع الحبيب بورقيبة، حيث تجمهر عدد من المواطنين.

ونشرت نقابة الأمن الداخلي الفيديو مشيدة بتدخل رجل الأمن الذي تمكن من إنقاذ حياة المواطن، قبل أن يطوّقه رجال الأمن.

وبعد حادثة البوعزيزي التي أدت إلى اندلاع ثورة الياسمين قبل 11 سنة، توالت حوادث انتحار المواطنين حرقًا وسط الساحات ليكون آخرها في سبتمبر/أيلول العام الماضي في المكان نفسه بشارع الحبيب بورقيبة.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد خاصة منذ أن بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.