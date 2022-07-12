مصر.. تمديد حبس الزميل أحمد النجدي 45 يوما ومحاميه يؤكد تدهور حالته الصحية (فيديو)

جدّدت محكمة مصرية حبس الصحفي الزميل أحمد النجدي 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أكد محاميه أن حالته الصحية تدهورت مؤخرًا وإدارة السجن ترفض نقله للمستشفى.

وطالبت أسرة الصحفي أحمد النجدي النائب العام بالسماح بعلاجه على نفقتها محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامته.

واعتقل النجدي (67 عامًا) أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال أغسطس/آب 2020، وتباشر السلطات تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل لوضعه الصحي، إذ يعاني من مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب وخشونة عامة بالمفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، وطالبت شبكة الجزيرة مرارا السلطات المصرية بإطلاق سراحهم.

ومؤخرا، عبّرت أسر صحفيي الجزيرة مباشر المحتجزين في مصر عن خيبة أمل كبيرة إثر استمرار احتجاز ذويهم رغم وعود محامين أعضاء في لجنة العفو الرئاسي المصرية بقرب الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة مع تحسّن العلاقات بين مصر وقطر.

اخلاء سبيل ٦٠ شاب من المحبوسين احتياطي .. انا قرأت القائمة ستين مرة في كل واحدة اعتقدت ان اسم هشام موجود بس انا مقرأتش كويس .. طيب فين .. مش قولتوا هيخرج في العيد .. طيب العيد بكرة .. ولا هو مش بكرة ؟! — samira eltaher (@samira_eltaher) July 7, 2022