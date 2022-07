تسريبات بشأن دوافع القتل.. اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي (شاهد)

بالصلوات والزهور والأعلام ودّعت اليابان، اليوم الثلاثاء، شينزو آبي الشخصية المثيرة للاستقطاب والذي هيمن على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، قبل أن يُقتل في تجمع انتخابي يوم الجمعة الماضي.

وتجمعت الحشود على الأرصفة وسط وجود أمني مكثف لدى مغادرة عربة نقل الموتى لمعبد في وسط طوكيو بعد ظهر الثلاثاء، وهتفت الحشود وصفقت لتودع آبي لدى مرور السيارة، بينما كان البعض يحمل الزهور.

وكان أفراد عائلة وأصدقاء رئيس الوزراء الياباني السابق قد ألقوا نظرة الوداع عليه أمس الاثنين في طوكيو بينما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن به واصفا إياه بأنه كان “صاحب رؤية”.

وتجمّع المئات داخل المعبد أمس واليوم لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن عمر يناهز 67 عامًا، وأحدث مقتله يوم الجمعة -على يد عاطل استخدم مسدسًا محلي الصنع- حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم إطلاق النار والعنف السياسي.

وأُغلقت المراسم أمام وسائل الإعلام واقتصرت على العائلة والأصدقاء المقربين، فيما تشكلت منذ الصباح الباكر صفوف طويلة من المواطنين بملابس سوداء اختلطوا مع آخرين في ملابس غير رسمية خارج المعبد، واصطف آخرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وتدفقت عبارات التأبين من زعماء دوليين، حيث توقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في طريقه إلى الولايات المتحدة عائدا من جنوب شرق آسيا صباح الاثنين لتقديم العزاء.

وسلّم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسائل من الرئيس الأمريكي جو بايدن موجّهة لعائلة آبي، كما انضمت أيضًا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المعزين.

وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه في مقطع فيديو نُشر على حساب الرئاسة الرسمي على تويتر بعدما زار السفارة اليابانية في باريس. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما يقرب من 2000 رسالة عزاء وصلت من دول حول العالم.

وأوضحت الوكالة اليابانية -نقلًا عن محققين- أن القاتل الذي أُلقي القبض عليه في مكان الحادث وعرفته الشرطة باسم (تيتسويا ياماغامي) يبلغ من العمر 41 عاًما، ويعتقد أن آبي روّج لمجموعة دينية.

