وزير الدخلية التركي يزور أسرة سنغالية تعرضت للتنمر في مترو إسطنبول (فيديو)

زار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أسرة سنغالية تنمّر عليه أحد المواطنين الأتراك في مترو إسطنبول.

وكانت أسرة المواطن السنغالي داود قد تعرضت لاعتداء لفظي ومضايقات من قبل أحد الأشخاص أثناء ركوبها مترو يني كابي-حجي عثمان في إسطنبول، بحسب مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب صويلو عن حزنه الشديد لإساءة معاملة هذه الأسرة التي تعيش في تركيا منذ 11 عامًا بتصريح إقامة، قائلًا “نحن لا نقبل مثل هذا السلوك. غضبهم ليس ضدك بل ضدنا”.

Senegalli Davut

Tertemiz bir insan…

Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler… Biz, Müslümanız.

Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz.

Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz… pic.twitter.com/CyGkr6mC9q — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 10, 2022

وكتب صويلو عبر حسابه في تويتر “داود السنغالي، إنسان نقي، كانت زوجته وبنتاه رقية وفاطمة منزعجات للغاية من الهجوم العنصري الذي تعرضوا له في مترو الأنفاق. نحن مسلمون لا يمكن أن يكون لدينا كره الأجانب؛ نحن نرفضه.‏ لم ولن نثني أعناقنا لأنهم سيستخدمونها كأداة للسياسة”.

وألقت شرطة إسطنبول القبض على المواطن التركي الذي ظهر في المقطع المصور وهو يشن هجومًا عنصريًّا على العائلة، في حادثة أثارت غضبًا وتنديدات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأت الشرطة تحقيقًا مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، السبت، بتهمة “التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز وتهديد السلم الأهلي”، وفقًا لصحيفة (يني شفق) التركية.