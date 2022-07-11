مستوطنون يقتلعون 450 شجرة وسط الضفة الغربية (صور)

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، نحو 450 شجرة تابعة لمزارعين فلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن مستوطنين من مستوطنة (عادي عاد) اقتلعوا أكثر من 450 شجرة من أراضي بلدتي المغير وترمسعيا بمحافظة رام الله.

ونقلت (وفا) عن منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية محمد علوان قوله إن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون، و250 شجرة فواكه ولوزيات.

⭕️صورة| الاحتلال يقمع وقفة ضد الاستيطان في بني نعيم شرق الخليل pic.twitter.com/l2iswhwjU1 — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) July 11, 2022

وأوضح علوان أن المستوطنين “ينفذون اعتداءات متواصلة بحق تلك الأراضي والمزارعين، في محاولة للسيطرة عليها”.

وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

والشهر الماضي، نددت فلسطين من تصعيد استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشرقية.

وحذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من “تصعيد الحكومة الإسرائيلية بنائها الاستيطاني بالضفة، وخاصة في مدينة القدس من خلال المصادقة على عديد المشاريع الاستيطانية، وما تقوم به في (منطقة) مسافر يطا (جنوبي الضفة) من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم”.

وأكد المالكي أن استمرار البناء الاستيطاني يقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم مساكن فلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعوى البناء من دون ترخيص.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.