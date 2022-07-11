تقرير أممي: إسرائيل قتلت 78 طفلًا فلسطينيًا وشوّهت 982 آخرين العام الماضي

كشف تقرير أممي، الاثنين، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل 78 طفلًا فلسطينيًا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن “الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021”.

وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في 2021 من “انتهاكات جسيمة” في 21 دولة بينها 4 عربية.

وأظهر أن ما لا يقل عن 5 آلاف و242 فتاة، و13 ألفا 663 فتى كانوا ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 دولة”.

وبين هذه الدول 4 عربية هي، سوريا واليمن والصومال وفلسطين، وفق التقرير.

وبشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حذر الأمين العام في التقرير من أنه “بحال استمرت هذه الأرقام في عام 2022، فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل”.

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة، “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء” وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.

ومصطلح “الانتهاكات الجسمية” الوارد بالتقرير يعني جرائم “قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والتجنيد الإجباري، وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية”.

وكان حقوقيون فلسطينيون أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال بالاعتقال والقتل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 5400 فلسطيني بينهم 160 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عامًا.

وأضاف أبو بكر في لقاء مع الجزيرة مباشر أن قسمًا من هؤلاء الأطفال صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه بالإضافة إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال، فإنه يفرض ما يسمى بـ”الحبس المنزلي” على الأطفال أقل من 10 سنوات لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن هناك 60 طفلًا في القدس الشرقية المحتلة قيد الحبس المنزلي، وأن من بين هؤلاء الأطفال من تصل أعمارهم إلى 8 سنوات.

وقال أبو بكر إن هناك 32 امرأة فلسطينية من بين الأسرى داخل سجون الاحتلال.