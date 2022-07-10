تركيا تختبر بنجاح صاروخ جو جو برأس راداري (فيديو)

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، الأحد، نجاح اختبار إطلاق صاروخ “غوك دوغان” جو جو المزود بتقنية البحث الراداري.

وفي تغريدة على تويتر، أكد رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير أن صاروخ غوك دوغان سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية.

وأشاد بالتجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية.

وأكد أنهم سيسلمون صاروخي غوك دوغان وبوزدوغان للقوات المسلحة التركية هذا العام.

وقدّم دمير تهانيه لكل من أسهم في مشروع صناعة الصاروخ، واعتبره بمثابة هدية للشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى.

1️⃣ GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak! GÖKTUĞ Projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden #GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. 🎯 ➡️ @SageTubitak pic.twitter.com/GXvM4LPV8a — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2022

وبإنتاجها صواريخ غوك دوغان وبوزدوغان (جو-جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ.

وصواريخ غوك دوغان وبوزدوغان تُعد أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستؤدي دورًا مهمًا في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية.