قتلى ودمار جراء سقوط صواريخ روسية على مبنى سكني في أوكرانيا (فيديو)

واصلت القوات الروسية قصف شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل في غارة دمرت مبنى سكنيًّا في تشاسيف إيار، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

واستهدفت الضربة ليلًا هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.

ولا يزال 24 شخصًا تحت الأنقاض بينهم طفل، بينما تم إخراج 5 آخرين أحياء من تحت الأنقاض، حسب رجال الإنقاذ.

وأفاد بافلو كيريلنكو -حاكم دونيتسك التي يسعى الجيش الروسي إلى السيطرة عليها- أن المبنى المؤلف من 4 طوابق استهدفه صاروخ روسي من طراز أوراغان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن امرأة تقيم في الحي قولها “كنت في غرفة النوم، وعندما خرجت بدأ كل شيء يهتز وينهار. ما أنقذني هو عصف الانفجار الذي دفعني، دامية، نحو المرحاض”.

وقُتل 591 مدنيًّا وأصيب 1548 آخرون حتى الآن في منطقة دونيتسك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفقًا لكيريلنكو.

وكان كيريلنكو قد قال، الجمعة، إن موسكو تستعد “لشن عمليات جديدة” في شرقي البلاد.

وأعلنت القوات الروسية مطلع يوليو/تموز الجاري أنها سيطرت على منطقة لوهانسك، وتستهدف الآن منطقة دونيتسك لاحتلال كامل حوض دونباس (شرق) الذي يسيطر عليه جزئيًّا منذ عام 2014 الانفصاليون المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

قصف حظائر مدافع هاوتزر

وكشفت أوكرانيا عن اشتباكات مع القوات الروسية على جبهات قتال في الشرق والجنوب، بينما قالت موسكو إن قواتها قصفت حظائر الجيش الأوكراني التي تخزن مدافع (هاوتزر إم-777) أمريكية الصنع، بالقرب من كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك.





وأبلغت هيئة أركان الجيش الأوكراني، السبت، على غرار ما فعلت في اليوم السابق، عن عدة ضربات روسية، لكن قوات موسكو لم تشن هجمات برية.

وأكدت كييف -من جانبها- أنها استهدفت “نقطتي قيادة” ومستودعات روسية في منطقة تشورنوبايفكا (جنوب).

وفي خاركيف (شمال شرق) ثانية كبرى مدن البلاد، أبلغ الحاكم أوليغ سينيغوبوف عن ضربات جديدة أصابت “مؤسسة تعليمية” ومنزلًا وأسفرت عن إصابة شخص.

كما تم الإبلاغ عن ضربات روسية أخرى وبخاصة قرب سيفيرسك وسلوفيانسك وفي منطقة ميكولايف (جنوب).