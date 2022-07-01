قطر تقدم 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

أعلنت قطر تقديمها 60 مليون دولار دعمًا للجيش اللبناني، بعد عام تقريبًا من إعلان الدوحة تقديم دعم شهري من المواد الغذائية للجيش.

يأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى لبنان.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الدعم يأتي في “إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق”.

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/6uigrFYALr — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 30, 2022

وأعرب العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، خلال استقباله وزير الخارجية القطري، عن شكره للمساهمة القطرية، قائلًا إنها تعكس التزام الدوحة “تجاه لبنان وشعبه وجيشه”.

أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، بإعلان بلاده الشقيقة تقديم مساهمة مالية بقيمة ٦٠ مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/vZwvThWtGs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 30, 2022

وأكد العماد عون أن الدعم القطري سيخصص لدعم الجيش.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية، مما تسبب في فقدان العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، لتقل بذلك رواتب أغلب الجنود عن مئة دولار شهريًا.

وتوقف الجيش عن تقديم اللحوم لقواته منذ 2020 لتوفير المال، وبدأ في العام التالي عرض القيام برحلات سياحية في طائراته “الهليكوبتر” لجمع أموال.

وشغل كثير من أفراد الجيش وظائف إضافية واستقال بعضهم من أجل تعويض رواتبهم المتدنية، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل مؤسسة الجيش.