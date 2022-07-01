سياسة|مصر

حبس القاضي المصري قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.. وابنة الشاهد ترد على بيان للنيابة (فيديو)

1/7/2022-|آخر تحديث: 1/7/202204:23 PM (مكة المكرمة)

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس القاضي زوج الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وأكدت في بيان اليوم الجمعة أنه جاري استكمال التحقيقات.

وأكدت السلطات المصرية، أمس الخميس، إلقاء القبض على زوج المذيعة شيماء جمال، المتهم بقتلها بإطلاق الرصاص عليها وخنقها.

وقالت وزارة الداخلية إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وفي بيان سابق، نفت النيابة العامة صحة منشورات ومقاطع مصورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية مقتل المذيعة، تزعم انتفاء صلة المتهم الذي أرشد إلى جثمان المجني عليها، وتدعي حبسه احتياطيًّا بغير سند، “وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات”.

ولفتت النيابة في بيان إلى استغلال البعض الواقعة “للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها (عضو بجهة قضائية)”.

 

وفيما يتعلق بالمتهم الذي أخبر عن الجريمة، أوضحت النيابة أنه “بعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، التي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها له بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة”.

وأكدت النيابة أن المتهم والزوج خططا معًا لقتل الزوجة، وقاما بدفنها معًا عقب قتلها مقابل مبلغ مالي وعده به الزوج ، “مما يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا”.

 

ابنة المتهم الذي أبلغ عن الجثة تعلق

بدورها علقت تُقى حسين ابنة المتهم الذي أبلغ عن الجثة، على بيان النيابة العامة، وقالت “عملوا فيك إيه يا نور عيني علشان (من أجل) تقول كدا، عملوا فيك إيه يا كل دنيتي علشان تقول كدا”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى:

ووفقًا لتقارير صحفية محلية، قتل الزوج المذيعةَ شيماء جمال بالضرب على الرأس والخنق، ثم استخدم أحماضًا في تشويه وجهها والجزء العلوي من جسدها لإخفاء ملامحها، ودفنها داخل الفيلا التي شهدت الواقعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالحادثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل