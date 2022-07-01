حبس القاضي المصري قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.. وابنة الشاهد ترد على بيان للنيابة (فيديو)

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس القاضي زوج الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وأكدت في بيان اليوم الجمعة أنه جاري استكمال التحقيقات.

وأكدت السلطات المصرية، أمس الخميس، إلقاء القبض على زوج المذيعة شيماء جمال، المتهم بقتلها بإطلاق الرصاص عليها وخنقها.

وقالت وزارة الداخلية إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية/شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره pic.twitter.com/sDCLrHVyKi — وزارة الداخلية (@moiegy) June 30, 2022

وفي بيان سابق، نفت النيابة العامة صحة منشورات ومقاطع مصورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية مقتل المذيعة، تزعم انتفاء صلة المتهم الذي أرشد إلى جثمان المجني عليها، وتدعي حبسه احتياطيًّا بغير سند، “وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات”.

ولفتت النيابة في بيان إلى استغلال البعض الواقعة “للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها (عضو بجهة قضائية)”.

وفيما يتعلق بالمتهم الذي أخبر عن الجريمة، أوضحت النيابة أنه “بعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، التي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها له بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة”.

وأكدت النيابة أن المتهم والزوج خططا معًا لقتل الزوجة، وقاما بدفنها معًا عقب قتلها مقابل مبلغ مالي وعده به الزوج ، “مما يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا”.

"والدي أبلغ النيابة فاعتبرته شاهدًا ثم جعلته متهمًا لما هرب القاضي".. شهادة ابنة المتهم الثاني بمقتل المذيعة #شيماء_جمال على الواقعة مطالبة بعدم تحميل والدها المسؤولية pic.twitter.com/1thpqJBOAV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 29, 2022

ابنة المتهم الذي أبلغ عن الجثة تعلق

بدورها علقت تُقى حسين ابنة المتهم الذي أبلغ عن الجثة، على بيان النيابة العامة، وقالت “عملوا فيك إيه يا نور عيني علشان (من أجل) تقول كدا، عملوا فيك إيه يا كل دنيتي علشان تقول كدا”.

وأضافت في تغريدة أخرى:

ووفقًا لتقارير صحفية محلية، قتل الزوج المذيعةَ شيماء جمال بالضرب على الرأس والخنق، ثم استخدم أحماضًا في تشويه وجهها والجزء العلوي من جسدها لإخفاء ملامحها، ودفنها داخل الفيلا التي شهدت الواقعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالحادثة.

بيان النيابة العامة لم يجزم بوجودة تحت تصرفها وقالت انه تم اخطارها بالقبض علية وجارى عرضة عالنيابة المختصة #شيماء_جمال — راجى عفو الله (@EmaarW) July 1, 2022

📌من طرائف العدالة العبيطة في مصر وبيانات النيابة التي تخاطب أطفال صغار

السائق ذهب يبلغ عن قتل شيماء جمال فأعترف على نفسه طواعية إنه شريك ومجرم علشان يلبس نفسه مؤبد أو إعدام

مش تقولوا كلام عاقل؟

هو في حد بيعترف على نفسه إلا لما يكون متعلق من رجله بقاله يومين وبتهمة لم يرتكبها!! pic.twitter.com/oQGe1pqBSq — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 1, 2022

تظبيت القضيه حتي يخفف الحكم علي القاضي #شيماء_جمال https://t.co/CAX5iuawwU — كوجاك (@Elhaddads) July 1, 2022

القاضى المجرم خطف السائق واخفاة بشالية بالساحل من الى مكتوب عليهم ( مكان خاص بالهيئات القضائية ) لغاية مايسلمة لعرباوية يخفوة عندهم بس السواق عرف يهرب ويبلغ الشرطة #شيماء_جمال — راجى عفو الله (@EmaarW) June 28, 2022

#شيماء_جمال

وبعدين وأخرتها ….

فيه اختراع اسمه طلاق وده اسهل من القتل علي فكرة.

يوميا عالله حادثة قتل بطريقة ابشع من اللي قبلها لا حول ولا قوة إلا بالله .

إحنا فعلا عايشين في مستشفي مجانين عنبر الخطريين pic.twitter.com/C2wRIiPKlM — 🌞Shams🌞 (@Shams10464825) June 27, 2022