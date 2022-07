الغارديان: مصر تسعى لتبييض سجلها الحقوقي من خلال قمة المناخ

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن نشطاء وحقوقيين قولهم إن السلطات المصرية إذا لم تطلق سراح سجناء الرأي قبل انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ فإن ذلك سيعني استغلال القمة في تبييض سجلّها الحقوقي.

وأشارت الصحيفة إلى قضية الناشط والمدون المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يومًا احتجاجًا على تعامل السلطات معه في السجن، حيث يكتفي بتناول ما يعادل 100 سعرة حرارية يوميا فقط، وأكدت أن قضيته تبرز الثمن الباهظ الذي دفعه كثير من الشباب المصري لجرأتهم على الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطية.

ولفتت الصحيفة إلى خطاب أرسله علاء من محبسه لشقيقته منى سيف أشار فيه إلى مفارقة عقد قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر، وقال فيه “اختاروا مصر من بين جميع البلدان، حيث يُمنع الاحتجاج ويُرسل الجميع إلى السجون، وهو ما يدل على كيفية تعامل العالم مع قضية المناخ”.

ويخشى نشطاء مناخ وحقوقيون من أن قضية علاء عبد الفتاح وغيره من سجناء الرأي ربما تكون المؤشر الحقيقي لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في قمة المناخ، وبالتالي فإن أصواتهم سيتم تجاهلها في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع من المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.

“The international climate movement must start paying attention to what is happening in Egypt’s prisons. We cannot sleepwalk to #Cop27 as if these are not crimes against humanity.”#Egypt #SaveAlaa #FreeAlaa https://t.co/qqIPPA38Df

