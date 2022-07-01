أشبه بمشهد تشييع شيرين.. الاحتلال يعتدي على جنازة فلسطينية شمالي الخليل (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، على موكب جنازة مواطنة فلسطينية في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية.

واعترضت قوات الاحتلال طريق المشيعين وحاولت بالقوة عرقلة وصولهم إلى المقبرة في بيت أمر لدفن جثمان المواطنة نايفة الطوس شقيقة الأسير محمد الطوس.

قوات الاحتلال تعتدي على جنازة المرحومة "نايفة الطوس" شقيقة الأسير "محمد الطوس" في بلدة بيت أمر شمال الخليل .. pic.twitter.com/vdMo1MMXnY — الحارة التحتا 𓂆 (@AAlthta) July 1, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في موكب التشييع وعيارات نارية في الهواء لتفريقهم، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسير محمد الطوس يعد ثالث أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال وهو معتقل منذ 1985.

اعتداء قوات الاحتلال على جنازة نايفة الطوس شقيقة الاسير محمد الطوس في بيت أُمّر pic.twitter.com/8eWtHZ28ey — عامر أبو عرفة (@amer_press) July 1, 2022

وتكررت حوادث اعتداء قوات الاحتلال على مواكب موتى وشهداء فلسطينيين وإجبار المشيعين على سلوك طرق أخرى للوصول إلى المقابر.

ويوم الجمعة 13 مايو/أيار الماضي، هاجمت قوات الاحتلال آلاف المشيعين أثناء خروج جثمان الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي بمدينة القدس مما أوقع إصابات بين المشيعين الذين حموا النعش من السقوط.