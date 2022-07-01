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أوقاف القدس: استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم (فيديو)

سقوط حجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم
سقوط حجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم (مواقع التواصل)
1/7/2022-|آخر تحديث: 1/7/202210:43 PM (مكة المكرمة)

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الجمعة، عن استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم دون معرفة الأسباب.

وقالت دائرة الأوقاف في تدوينة على صفحتها في فيسبوك “ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، إلا أن الشرطة ما زالت تماطل بذلك”.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعقيبًا فوريًا على ما ذكرته الأوقاف بخصوص المسجد الأقصى القديم الذي يقع أسفل المصلى القِبلي المسقوف.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الجهة المشرفة على دائرة الأوقاف) بمدينة القدس، في بيان، إنه يتابع بخطورة بالغة حفريات تُجريها إسرائيل بمحيط المسجد الأقصى.

وذكر البيان أن سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية (إلعاد) الاستيطانية تجريان منذ فترة حفريات مريبة وغامضة في محيط المسجد الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد بمنطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

وتصاعدت التحذيرات الفلسطينية بعد تساقط الحجارة خاصة في ظل منع الاحتلال وقف الحفريات التي تجري في محيط السور الجنوبي للأقصى.

وندد ناشطون باستمرار حفريات في محيط المسجد الأقصى وتحته، مطالبين الأمة العربية والإسلامية للتحرك من أجل إنقاذ المسجد ومنع هدم أجزاء كبيرة منه نتيجة الحفريات المتواصلة.

وغرّدت المرابطة خديجة خويص “ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجرٍ يسقط من بنيان المسجد الأقصى المبارك، هل ننتظر أن يتهاوى كلّه حتّى تتحرّق قلوبنا فتتحرك أجسادنا؟ سقوط حجر جديد في مصلّى الأقصى القديم”.

وتساءل الناشط ساري محمد “إلى متى سنبقى ساكتين عن الحفريات التي تحصل في #المسجد_الأقصى”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال تمنع دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -تتبع وزارة الأوقاف الأردنية- من أعمال الترميم والصيانة لأسوار المسجد الأقصى، خاصة المنطقة الجنوبية المطلة على التسويات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل