أوقاف القدس: استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم (فيديو)

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الجمعة، عن استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم دون معرفة الأسباب.

وقالت دائرة الأوقاف في تدوينة على صفحتها في فيسبوك “ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، إلا أن الشرطة ما زالت تماطل بذلك”.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعقيبًا فوريًا على ما ذكرته الأوقاف بخصوص المسجد الأقصى القديم الذي يقع أسفل المصلى القِبلي المسقوف.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الجهة المشرفة على دائرة الأوقاف) بمدينة القدس، في بيان، إنه يتابع بخطورة بالغة حفريات تُجريها إسرائيل بمحيط المسجد الأقصى.

تغطية صحفية: " صور للحجارة المتساقطة من أعمدة مصلى الأقصى القديم في المسجد الأقصى تزامناً مع منع الاحتلال لأعمال الترميم واستمرار حفرياته الاحتلال في محيط الأقصى" pic.twitter.com/NR6MeLBKwN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 1, 2022

وذكر البيان أن سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية (إلعاد) الاستيطانية تجريان منذ فترة حفريات مريبة وغامضة في محيط المسجد الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد بمنطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

وتصاعدت التحذيرات الفلسطينية بعد تساقط الحجارة خاصة في ظل منع الاحتلال وقف الحفريات التي تجري في محيط السور الجنوبي للأقصى.

#عاجل دائرة الأوقاف: تساقط مزيد من الحجارة من أعمدة المصلى القديم في المسجد الأقصى بسبب حفريات الاحتلال في بمحيط السور الجنوبي pic.twitter.com/jIuHpd4mI3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2022

وندد ناشطون باستمرار حفريات في محيط المسجد الأقصى وتحته، مطالبين الأمة العربية والإسلامية للتحرك من أجل إنقاذ المسجد ومنع هدم أجزاء كبيرة منه نتيجة الحفريات المتواصلة.

وغرّدت المرابطة خديجة خويص “ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجرٍ يسقط من بنيان المسجد الأقصى المبارك، هل ننتظر أن يتهاوى كلّه حتّى تتحرّق قلوبنا فتتحرك أجسادنا؟ سقوط حجر جديد في مصلّى الأقصى القديم”.

ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجرٍ يسقط من بنيان المسجد الأقصى المبارك!! هل ننتظر أن يتهاوى كلّه حتّى تتحرّق قلوبنا فتتحرك أجسادنا !!! سقوط حجر جديد في مصلّى الأقصى القديم! pic.twitter.com/ZWTgxmOE2X — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) July 1, 2022

وتساءل الناشط ساري محمد “إلى متى سنبقى ساكتين عن الحفريات التي تحصل في #المسجد_الأقصى”.

إلى متى سنبقى ساكتين عن الحفريات التي تحصل في #المسجد_الأقصى هل ننتظر انهيار المسجد كاملاً -معاذ الله- و الله ان بقينا هكذا فحتى عند انهياره لن نحرّك ساكناً.

لا حول و لا قوّة إلا بالله. #عشرة_ذي_الحجة — Sari Mohammad ساري محمد𓂆 (@sarimoha48) July 1, 2022

يشار إلى أن شرطة الاحتلال تمنع دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -تتبع وزارة الأوقاف الأردنية- من أعمال الترميم والصيانة لأسوار المسجد الأقصى، خاصة المنطقة الجنوبية المطلة على التسويات.