قضاة تونس يمددون إضرابهم أسبوعا ثانيا ويؤكدون نجاحه بنسبة 99%

أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الخميس، أن إضراب القضاة سجّل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع، وتمت الاستجابة لتعليق العمل في المحاكم كافة بنسبة 99%، مشيرة إلى تمديده أسبوعًا آخر، ما لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الجمعية أنس الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس، بمشاركة جمعية القضاة الشبان، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين.

وقال الحمادي إن “الرئيس قيس سعيّد يعمل خارج كلّ إطار قانوني، ويعمد إلى وضع اليد على السلطة القضائية واغتيالها”.

ودعا الحمادي الرئيس التونسي إلى “التراجع عن هذا القرار الجائر، ورفع هذه المظلمة عن القضاة حتى يتم استئناف العمل القضائيّ بشكلٍ طبيعي”، في إشارة إلى إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، الأسبوع الماضي.

كما شدّد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفًا “لا يشرّفنا الدفاع عن أيّ قاض فاسد”، وفق تعبيره.

من جانبه، قال أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنّ “الإعفاء وسيلة لهدم السلطة القضائية”، وإنه “تم اغتصاب استقلالية القضاء”.

وأكد شطيبة، أن “إضراب القضاة غير خاضع لأية جهة سياسية أو حزب، إنما هو نابع من إرادة القضاة الحرة”، وأنهم “لا يستثمرون في المعارك السياسية”.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أقال 57 قاضيًا الأسبوع الماضي، متهمًا إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على السلطات كلها تقريبًا في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب الإثنين الماضي.

وأمر سعيّد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة بعد أيام من بدء توقف عن العمل لمدة أسبوع احتجاجًا على خطوته المثيرة للجدل.

وقال الحمادي للصحفيين إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية (اتحاد الشغل)، التي عبّرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة، ورفضت المشاركة في حوار دعا إليه.

وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية، ومن مقربين من الرئيس قيس سعيّد.

وسيطر الرئيس الصيف الماضي على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم، ويقيل البرلمان المنتخب.