رئيس “الخلاص الوطني” في تونس يستقبل القائمة بأعمال سفارة أمريكا.. ماذا دار بينهما؟

أطلع أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، الأربعاء، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي على نشاطات الجبهة وأهدافها وبرنامجها.

وقالت الجبهة في بيان نشرته، على موقعها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إنه “تمّ التطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات التونسية الأمريكية في ميدانَي التنمية الاقتصاديّة ودعمِ الديمقراطية”.

وأضافت أن اللقاء “تناول أيضًا تعريفًا بأهداف وبرنامج جبهة الخلاص الوطني وبمكوناتها”.

وفي 31 مايو/أيار الماضي، أعلن الشابي، تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني”، انضمت إليها 5 أحزاب هي “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.

والأحد الماضي، قال الشابي خلال اجتماع شعبي في مدينة قفصة (جنوب غرب) إن الجبهة تدعم تشكيل حكومة “إنقاذ وطني”، لافتًا إلى أن “شروط قيامها في تونس بدأت تتشكّل”.

وأضاف أن الجبهة هي “قوة عمل من أجل أن تنبثق حكومة إنقاذ وطني، حتى تخرج تونس من الأزمة الاجتماعية والسياسية المزدوجة”.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعد قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، أما سعيّد فيرى أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.