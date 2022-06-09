سياسة

بعد احتجاجات.. شركة بريطانية توقف عرض فيلم أثار غضب المسلمين

ألغت دار "سيني وورلد" جميع عروض فيلم "سيدة الجنة" في أعقاب تصاعد الاحتجاجات ضده في عدد من المدن البريطانية (غيتي)
8/6/2022-|آخر تحديث: 9/6/202201:31 AM (مكة المكرمة)

ألغت شركة بريطانية لعرض الأفلام وتوزيعها، الأربعاء، العروض جميعها المقررة لفيلم مثير للجدل، بعد احتجاجات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، رفضًا لتجسيد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والخلفاء.

وألغت دار “سيني وورلد” عروض فيلم “سيدة الجنة” جميعها في أعقاب تصاعد الاحتجاجات ضده في عدد من المدن البريطانية.

وقال متحدث باسم “سيني وورلد” في بيان “نظرًا للأحداث الأخيرة المتعلقة بعروض فيلم سيدة الجنة (في إشارة للاحتجاجات)، اتخذنا قرارًا بإلغاء العروض القادمة للفيلم في جميع أنحاء البلاد لضمان سلامة موظفينا وعملائنا”.

وكان آلاف المسلمين البريطانيين تظاهروا سلميًا، الأسبوع الماضي، خارج دور عرض “سيني وورلد” مطالبين بإلغاء الفيلم.

وفي السياق، وقّع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة تطالب بسحب الفيلم من دور السينما كلها في جميع أنحاء البلاد.

غير أن دور “سيني وورلد” هي المؤسسة السينمائية الوحيدة في المملكة المتحدة التي أوقفت عروض الفيلم، حيث ستواصل دار سينما “فيو” عرض الفيلم في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.

وقالت مجموعة “فيو” في بيان إن قراراها ناتج عن إيمانها بضرورة عرض الأفلام التي تهم المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لافتة إلى حصول فيلم “سيدة الجنة” على اعتماد المجلس البريطاني المستقل لتصنيف الأفلام.

“تصوير النبي محمد”

وأثار فيلم “سيدة الجنة” غضبًا بين المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لتصويره النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد الصحابة والخلفاء.

ويدعي الفيلم، الذي بدأ عرضه في بريطانيا يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، أنه يروي قصة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

من جانبه قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو أكبر هيئة إسلامية في البلاد، إن الفيلم “مثير للشقاق”.

ووفقًا لبيان أصدره الأحد الماضي، أوضح المجلس أنه “يدعم العلماء والقادة الذين يدعون إلى الوحدة الأكبر وإلى المصلحة العامة”.

وقال “بعض الناس، ممن يدعمون الفيلم وممن يردون عليهم بطائفية، هدفهم الأساس هو تأجيج الكراهية”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم ناشطون منتج الفيلم بمحاولة إثارة النعرات الطائفية، عبر تشبيه بعض الصحابة بشخصيات من تنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات