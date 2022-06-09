بعد احتجاجات.. شركة بريطانية توقف عرض فيلم أثار غضب المسلمين

ألغت شركة بريطانية لعرض الأفلام وتوزيعها، الأربعاء، العروض جميعها المقررة لفيلم مثير للجدل، بعد احتجاجات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، رفضًا لتجسيد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والخلفاء.

وألغت دار “سيني وورلد” عروض فيلم “سيدة الجنة” جميعها في أعقاب تصاعد الاحتجاجات ضده في عدد من المدن البريطانية.

وقال متحدث باسم “سيني وورلد” في بيان “نظرًا للأحداث الأخيرة المتعلقة بعروض فيلم سيدة الجنة (في إشارة للاحتجاجات)، اتخذنا قرارًا بإلغاء العروض القادمة للفيلم في جميع أنحاء البلاد لضمان سلامة موظفينا وعملائنا”.

وكان آلاف المسلمين البريطانيين تظاهروا سلميًا، الأسبوع الماضي، خارج دور عرض “سيني وورلد” مطالبين بإلغاء الفيلم.

De Britse Cineworld cinema’s schrappen de film ‘#LadyOfHeaven’ na protest radicale moslims in Sheffield, Birmingham en Bradford. Zij vinden de film blasfemisch tov de #islam en #Mohammad. Tot zover de vrije meningsuiting… https://t.co/Ut9bh5ZhfU pic.twitter.com/Q8Hqjiv7sB — Filip Dewinter (@FDW_VB) June 6, 2022

وفي السياق، وقّع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة تطالب بسحب الفيلم من دور السينما كلها في جميع أنحاء البلاد.

غير أن دور “سيني وورلد” هي المؤسسة السينمائية الوحيدة في المملكة المتحدة التي أوقفت عروض الفيلم، حيث ستواصل دار سينما “فيو” عرض الفيلم في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.

وقالت مجموعة “فيو” في بيان إن قراراها ناتج عن إيمانها بضرورة عرض الأفلام التي تهم المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لافتة إلى حصول فيلم “سيدة الجنة” على اعتماد المجلس البريطاني المستقل لتصنيف الأفلام.

“تصوير النبي محمد”

وأثار فيلم “سيدة الجنة” غضبًا بين المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لتصويره النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد الصحابة والخلفاء.

ويدعي الفيلم، الذي بدأ عرضه في بريطانيا يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، أنه يروي قصة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

من جانبه قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو أكبر هيئة إسلامية في البلاد، إن الفيلم “مثير للشقاق”.

ووفقًا لبيان أصدره الأحد الماضي، أوضح المجلس أنه “يدعم العلماء والقادة الذين يدعون إلى الوحدة الأكبر وإلى المصلحة العامة”.

وقال “بعض الناس، ممن يدعمون الفيلم وممن يردون عليهم بطائفية، هدفهم الأساس هو تأجيج الكراهية”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم ناشطون منتج الفيلم بمحاولة إثارة النعرات الطائفية، عبر تشبيه بعض الصحابة بشخصيات من تنظيم الدولة.

أمس أعلنت شبكة بريطانية لدور السينما؛ إلغاء عرض فيلم "سيدة الجنّة"، بعد تظاهرات لمسلمين.

فيلم عن السيدة فاطمة؛ كتبه وموّله متطرّف شيعي (ياسر الحبيب).

كسر ضلع الزهراء؛ أسطورة تهين سيّدنا علي، ورفضها السيد فضل الله وسواه.

الفيلم منجم حقد مذهبي، ويشوّه الإسلام ونبيّه وتاريخه أيضا. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 8, 2022

صوّر الصحابة على أنهم أشرار متآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم.. "سيدة الجنة"، فيلم لرجل دين شيعي متطرف، يدعي رواية سيرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يثير غضبا ببريطانيا ودعوات لمقاطعته وسحبه من دور العرض pic.twitter.com/aOaYrnSs4o — مجلة ميم (@MeemMagazine) June 7, 2022

فيلم سيدة الجنة The Lady of Heaven الذي أنتجه ياسر الحبيب راوياً حقيقة ما حدث لفاطمة بنت محمد (بمعتقده) من حرق دارها وكسر ضلعها. الإنتاج بجودة عالية لكن تقييمه منخفض (5.9/10) على موقع IMDb pic.twitter.com/4Ip7IAZ6t5 — Omar Aliraqi 🇨🇦🇮🇶 (@Omar_aliraqi20) June 7, 2022