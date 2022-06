“يجب أن يتوقف”.. ناشطون يطالبون بمنع الحكومة البريطانية من إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا (فيديو)

أثار إصرار الحكومة البريطانية على إبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا جدلا واسعا بين الناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن العشرات من طالبي اللجوء بدؤوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار ترحيلهم، إضافة إلى تهديد بعضهم بالانتحار.

وأثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا انتقادات شديدة من المجموعات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة. كما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وغردت البرلمانية كلاوديا ويب قائلة “في غضون 9 أيام، ستقوم حكومة المملكة المتحدة بترحيل القصر غير المصحوبين بذويهم إلى رواندا لأنهم يبدون مثل البالغين”. لقد قاموا بالفعل باحتجازهم في أقفاص على استعداد للترحيل، غير إنساني”.

Meanwhile

In 9 days time, the UK Government will deport unaccompanied minors to Rwanda because “they look like adults”.

They’ve already caged them ready for deportation.

Inhumane

— Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) June 5, 2022