3 جرحى بهجوم طائرة مسيرة مفخخة في أربيل (فيديو)

أصيب 3 أشخاص بجروح من هجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، فيما أسفر الهجوم عن أضرار مادية في السيارات أيضًا.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بشمال العراق، مساء اليوم الأربعاء.

والموقع الذي انفجرت فيه المسيّرة يبعد 3 كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأمريكية لا يزال قيد الإنشاء، كما يبعد مئات الأمتار من قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدّة ومقر أمني تابع لقوات “الأسايش” أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.

وذكر البيان أن “طائرة مسيرة مفخخة انفجرت عند الساعة 9:35 مساء على طريق بيرمام في أربيل”.

وأضاف “أدى ذلك إلى إصابة 3 مواطنين بجروح طفيفة، فيما تعرّض مطعم وعدة سيارات لأضرار مادية”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد وزير صحة الإقليم سامان برزنجي في بيان أنه “لا توجد إصابات خطيرة، فقط ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح طفيفة ويتم علاجهم”.

عاجل | جهاز مكافحة الإرهاب بـ #كردستان: 3 إصابات بقصف طائرة مسيرة مفخخة على طريق أربيل صلاح الدين شمالي #العراق — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 8, 2022

وشهدت أربيل في العام الأخير هجمات عدّة مماثلة، غالبيتها لم تتبنها أي جهة.

ومطلع مايو/أيار الماضي، سقطت 6 صواريخ كاتيوشا في منطقة مجاورة لمصفاة نفط في محافظة أربيل، كما استُهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال غرب أربيل، مطلع إبريل/نيسان بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

لكن الهجوم الأعنف كان بـ12 صاروخًا باليستيًا تبناه الحرس الثوري الإيراني، على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف “مركزًا استراتيجيًا إسرائيليًا”، فيما تنفي سلطات الإقليم باستمرار وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها.

وأدّى هذا الهجوم إلى أضرار كبيرة بمنزلٍ للشيخ باز كريم المدير التنفيذي لشركة كار، وهي شركة نفطية كبرى.

وشهد العراق مطلع العام تصاعدًا في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة تزامنًا مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا بضربة أمريكية في مطار بغداد.

وغالبًا ما تُنسب هذه الهجمات إلى فصائل عراقية موالية لإيران.