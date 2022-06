إسرائيل تتمسك بالتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش” رغم احتجاج لبنان

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، تمسكها بالتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش” بالبحر المتوسط رغم الاحتجاجات اللبنانية.

وفي بيان مشترك صدر، الأربعاء، شدد وزراء الدفاع والطاقة والخارجية الإسرائيليون على أن إسرائيل تعد حقل كاريش من “الأصول الاستراتيجية” لدولة إسرائيل.

وقالوا إن منصة كاريش “تهدف إلى استخراج موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لدولة إسرائيل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر للدولة”.

وأكمل البيان “تُعطي دولة إسرائيل الأولوية لحماية أصولها الاستراتيجية، وهي مستعدة للدفاع عنها وعن أمن بنيتها التحتية، كل ذلك بما يتوافق مع حقوقها”.

ودعا الوزراء في البيان “الدولة اللبنانية إلى تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية”.

وأضافوا “تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير اقتصاد لبنان ومواطنيه، ومن مصلحة الدولة اللبنانية دفع الحوار حول هذا الموضوع. نأمل أن يحدث هذا”.

The Karish rig is a strategic asset of the State of Israel and is intended to extract the energy resources and natural gas in the State of Israel’s Economic Zone and to advance Israel’s green economy.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 8, 2022