شاهد: شاب فلسطيني ينتزع سلاح جندي إسرائيلي في الخليل

قالت هيئة إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا خطف سلاح جندي إسرائيلي قرب حاجز الفوارة في الخليل.

ونشرت الهيئة مقطعا مصورا يُظهر جنديين من قوات الاحتلال يوقفان سيارة عند الحاجز ويشهران سلاحهما في وجه سائقها، قبل الاعتداء عليه، فما كان منه إلا أن خطف سلاح أحد الجنديين ولاذ بالفرار.

وذكر موقع واللا العبري أن سائقا فلسطينيا انتزع سلاح (M16) لشرطي إسرائيلي خلال تفتيش سيارته عند مفترق الفوار وفر من المكان، مشيرا إلى أن قوات كبيرة هرعت إلى المكان وأجرت عمليات تمشيط وأن الشاب الفلسطيني اعتُقل.

صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنها للحظة انتزاع سائق #فلسطيني سلاح ضابط #إسرائيلي في مدينة #الخليل pic.twitter.com/uyJQStbIxO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022

وبحسب الموقع العبري، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة، حتى انتزع السلاح منه وفر من المكان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نشر حواجز عسكرية على مداخل دورا في أعقاب سيطرة شاب فلسطيني على بندقية جندي إسرائيلي والانسحاب بها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت حركة تنقل المواطنين في بلدة دورا جنوب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا، بالقرب من مخيم الفوار، وعلى مدخل قرية عبده جنوبا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، مما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.