ستؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص.. أوربا تتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح ومحاصرة الموانئ الأوكرانية

حذّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، وقد يتسبب بوفاة “ملايين” الأشخاص.

وخلال أول جلسة للحوار مع دول البحر المتوسط حول الأمن الغذائي في المنطقة، قال دي مايو “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحل أزمة الأمن الغذائي، ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة، لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال”.

ويهدف الحوار الذي يشارك فيه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (FAO)، إلى رفع الحصار عن كميات القمح المحتجزة في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.

وشدد دي مايو على أن إيطاليا ستدفع باتجاهات مختلفة لحل الأزمة.

ولا يمكن لأوكرانيا اللاعب الرئيس في السوق العالمية للحبوب تصدير محاصيلها العالقة حاليًا في مرافئها إثر الهجوم الروسي.

في السياق قال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل إن روسيا تدمر أوكرانيا، ويجب أن تدفع كلفة إعادة الإعمار.

وأضاف ميشيل في كلمة له أمام البرلمان الأوربي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن الكرملين يستخدم الغذاء كسلاح حرب.

من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين أن حوالي 300 مليون شخص معرّضون لانعدام الأمن الغذائي حول العالم هذا العام.

روسيا “مستعدّة”

من جهته، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا “مستعدّة” لضمان سلامة السفن التي تنقل حبوبًا والتي تغادر الموانئ الأوكرانية، بالتعاون مع تركيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو “نحن جاهزون لضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية بالتعاون مع زملائنا الأتراك”.

ووصل لافروف، مساء الثلاثاء، إلى أنقرة للبحث في إنشاء ممرات آمنة لتسهيل تصدير الحبوب إلى البحر الأسود.

وعرضت تركيا، بناءً على طلب من الأمم المتحدة، مساعدة لمرافقة هذه القوافل من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام كُشف عن بعضها قرب السواحل التركية، وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر أوغلو أن “خطة الأمم المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق. على أوكرانيا وروسيا قبولها”.

وكانت أوكرانيا، وهي رابع أكبر مصدّر للذرة في العالم، على وشك أن تكون ثالث أكبر مصدّر للقمح في العالم قبل أن تبدأ الحرب.

وأدى النزاع في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط، إلى رفع أسعار المواد الغذائية، ما يهدّد بحدوث مجاعة في الدول التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، خصوصًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أوغلو أن بلاده ترى أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية “مشروع”.

وأضاف “إذا كان علينا فتح السوق الأوكرانية الدولية، نعتقد أن إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية أمر مشروع”.

وأشار أوغلو تحديدًا إلى صادرات “الحبوب والأسمدة” التي لا تتأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لكنها في الواقع تمنعها من تعليق التبادلات المصرفية والمالية مع الخارج.

وكانت كييف قبل الحرب تُصدّر 12% من إجمالي القمح و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس في العالم.