حماس تدين اعتداء أفراد أمن على الطلاب والصحفيين في جامعة النجاح بنابلس (فيديو)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها واستنكارها للاعتداء على الصحفيين والمواطنين والطلاب في وقفة لطلاب جامعة النجاح، واعتقال ممثل الكتلة الإسلامية، وتحطيم كاميرات الصحفيين.

واعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على أفراد الطواقم الصحفية ومنعتهم من تصوير اعتصام لطلاب الكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح بمدينة نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أفرادا من الأجهزة الأمنية بلباس مدني وحركة الشبيبة اعتدوا على أحد الصحفيين، وقاموا بتحطيم كاميرته الخاصة، ومنعوا الطواقم الصحفية من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن “تصعيد أجهزة السلطة لسياسة قمع الحريات والاعتداء يزيد الاحتقان في الشارع”.

وطالب بدران قيادة السلطة بإيقاف تغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، بما يشمل وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات.

كما طالب إدارة جامعة النجاح بالحفاظ على حرية العمل النقابي، وإيقاف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين الحرم الجامعي.

الكتلة الإسلامية في #جامعة النجاح تقول إن أفراد أمن بزي مدني اعتدوا على وقفة نظمتها رفضا لما وصفتها بسياسة

"الإقصاء وتكميم الأفواه" #الجزيرة_مباشر #فلسطين #نابلس pic.twitter.com/ToRcd1rKvY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022

من جانبه، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لاعتصام طلاب جامعة النجاح، ودعا لمحاسبة الضالعين فيه.

ورفضت كتلة الصحفي الفلسطيني الاعتداء على الصحفيين في جامعة النجاح، واعتبرته “جريمة وطنية”.

مصادر صحفية: "عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني مع أمن جامعة النجاح يلاحقون طلبة من الكتلة الإسلامية داخل حرم الجامعة (الأكاديمية)". pic.twitter.com/qnZGiTQlrK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 8, 2022

وكانت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح قد دعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، تنديدا بتغول أمن الجامعة المستمر ضد طلابها، وآخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.

وقالت الكتلة في بيان اليوم الأربعاء “نحمّل أجهزة السلطة وشبيبتها المسؤولية الكاملة عمّا قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام”.

#شاهد| أحد عناصر السلطة يعتدي على طالبة ويمنعها من تصوير الاعتداء على وقفة للكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح في نابلس pic.twitter.com/QSopv7N9jg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 8, 2022

وطالبت “بالإفراج الفوري عن أبنائنا المعتقلين، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء الوحشي”.

وحمّلت الكتلة إدارة جامعة النجاح المسؤولية عمّا جرى ويجري، لعدم تجاوبها مع الشكاوى والكتب والمناشدات العديدة بشأن سلوك الأمن الجامعي.

وقالت الكتلة “إن الاعتداء الصارخ على أبنائنا وسحلهم وضربهم وتكسير كاميرات الصحفيين، يستوجب وقفة جادة من كل مكونات الجامعة لمحاسبة المسؤولين”.