بينهم مسؤول محلي.. انهيار جسر معلق في المكسيك أثناء افتتاحه وإصابة 20 شخصا (فيديو)

تسبب انهيار جسر خشبي معلق في مدينة كويرنافاكا بولاية موريلوس جنوب وسط المكسيك، بإصابة 20 شخصًا على الأقل من بينهم العمدة خوسيه لويس اوريوستيغوي وزوجته و4 أعضاء في المجلس المحلي.

وقالت وسائل إعلام مكسيكية، إن جسر باسيو ريبيريينو المعلق انهار في الوقت الذي كان فيه رئيس بلدية كويرنافاكا، خوليو أوريوستيغوي، وزوجته لوز ماريا زاجال، وأعضاء المجلس التشريعي، وعشرات من مواطني عاصمة موريلوس يعبرونه أثناء افتتاح منطقة سياحية.

وبثت وسائل إعلام مكسيكية وصحفيون عبر تويتر مقاطع فيديو للحظة انهيار الجسر وسقوط من كان يعبره والتسبب بإصابات متفاوتة، كما تظهر اللقطات إسعاف الجرحى والمصابين الذين سقطوا بعد انهيار الجسر الخشبي المعلق من قبل فرق الإسعاف.

#ÚltimaHora Imágenes fuertes ⚠️ así ocurrió el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño del Porfirio Díaz en #Cuernavaca, hay poco más de 30 lesionados entre ellos el alcalde @jluriosteguis su esposa a Luz Zagal, regidores y gabinete. pic.twitter.com/ukLjfMhF1G — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) June 7, 2022

وبعد الحادثة نشر حاكم موريلوس، “كواوتيموك بلانكو”، تغريدة عبر حسابه على تويتر أكد فيها أنه يقوم بالفعل بالتنسيق مع السلطات المحلية لدعم رعاية المصابين، مضيفًا “أنا آسف للغاية للحادث الذي تعرض له عمدة كويرنافاكا خوسيه لويس أوريوستيغوي، وزوجته وفريق العمل والمراسلين الإعلاميين أثناء حفل تنصيب باسيو ريبيرينو”.

ووقع الحادث أثناء إعادة فتح المنطقة السياحية داخل مرافق منتزه بارانكا دي أمانالكو، أحد أكثر الحدائق زيارة في عاصمة الولاية، وكانت دائرة السياحة في موريلوس قد أعلنت عن إعادة افتتاح هذا المعلم السياحي بعد عامين من عدم النشاط بسبب الأضرار بعد زلزال عام 2017.

حادث مخيف.. انهيار جسر معلق بمدينة كويرنافاكا في #المكسيك أثناء افتتاح منطقة سياحية وإصابة أكثر من 20 شخصا pic.twitter.com/ivCeg7Lh8u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022