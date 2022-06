مهمة معقّدة.. جونسون يتعهد بسياسات جديدة بعد نجاته بصعوبة من سحب الثقة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة، بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.

وفاز جونسون (57 عامًا) في التصويت أمس الاثنين، بأغلبية 211 صوتا مقابل 148، وهو ما يكفي لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة على الفور، لكن تمردا أكبر مما كان متوقعًا داخل حزبه يتركه في حالة معاناة سياسية وهو يكافح لاستعادة ثقة زملائه والعامة.

وسيكون التحدي الأول أمامه هو إقناع كبار حلفائه، الذين كان من المحتمل أن يترشح بعضهم مكانه إذا ما اضطر للتنحي، بأنه سيكون قادرا على الانتقال من مرحلة الشكوك التي تحيط بقيادته.

وأصدر مكتب جونسون بيانا قال فيه إنه سيعمد خلال الاجتماع إلى تحديد رؤيته للأسابيع المقبلة، بما في ذلك سياسات جديدة لتقليل تكلفة رعاية الأطفال ومساعدة المزيد من الناس على شراء منازل.

This is a government that delivers on what the people of this country care about most.

We are focused on uniting and levelling up across the country and unleashing the potential of the whole United Kingdom. pic.twitter.com/r85ZrFhJNc

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 7, 2022