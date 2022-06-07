مهمة معقّدة.. جونسون يتعهد بسياسات جديدة بعد نجاته بصعوبة من سحب الثقة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة، بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.

وفاز جونسون (57 عامًا) في التصويت أمس الاثنين، بأغلبية 211 صوتا مقابل 148، وهو ما يكفي لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة على الفور، لكن تمردا أكبر مما كان متوقعًا داخل حزبه يتركه في حالة معاناة سياسية وهو يكافح لاستعادة ثقة زملائه والعامة.

التحدي الأول

وسيكون التحدي الأول أمامه هو إقناع كبار حلفائه، الذين كان من المحتمل أن يترشح بعضهم مكانه إذا ما اضطر للتنحي، بأنه سيكون قادرا على الانتقال من مرحلة الشكوك التي تحيط بقيادته.

وأصدر مكتب جونسون بيانا قال فيه إنه سيعمد خلال الاجتماع إلى تحديد رؤيته للأسابيع المقبلة، بما في ذلك سياسات جديدة لتقليل تكلفة رعاية الأطفال ومساعدة المزيد من الناس على شراء منازل.

This is a government that delivers on what the people of this country care about most. We are focused on uniting and levelling up across the country and unleashing the potential of the whole United Kingdom. pic.twitter.com/r85ZrFhJNc — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 7, 2022

وبهذه النتيجة سيبقى جونسون في منصبه رئيسًا للوزراء، ولن يواجه تحديًا آخر لحجب الثقة لمدة عام، بموجب قواعد الحزب الحالية.

ويتعرض جونسون، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء في 2019، لضغوط متزايدة، إذ لم ينجح في تجاوز تقرير وثق مشاركته هو وبعض رجال السلطة في حفلات مليئة بالمشروبات الكحولية، عندما كانت بريطانيا تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لجائحة كورونا، وهو ما يعرف بفضيحة “بارتي غيت”.

أعلى مستوى من الرفض

وقال زعيم حزب المحافظين الأسبق، ويليام هيغ، إن جونسون شهد “أعلى مستوى من الرفض” بالمقارنة مع أي من أسلافه، وإنه يجب أن يستقيل من رئاسة الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وكتب اللورد هيغ في صحيفة (ذا تايمز) “بينما نجا جونسون من (تصويت) الليلة الماضية، تعتبر الأضرار التي لحقت برئاسته للوزراء كبيرة”، وأكد أن جونسون “يجب عليه في أعماق نفسه أن يدرك ذلك، وأن يلتفت إلى الرحيل بطريقة تجنب الحزب والبلاد مثل هذه الآلام والشكوك”.

Prime Minister Boris Johnson survived a tense vote of no confidence on Monday, fending off a mutiny that leaves him reeling and presages a volatile period in British politics. https://t.co/NUEKWO5r3g pic.twitter.com/D1ozQBVQn6 — The New York Times (@nytimes) June 7, 2022

ويسعى جونسون إلى طيّ صفحة الفضائح لينكب على معالجة مشكلات مهمة ورصّ صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.

ورغم أنه لا يمكن استهدافه بمذكرة حجب ثقة أخرى على مدى سنة، بحسب الأنظمة الحالية غير أنه يواجه مهمة حساسة تتمثل باستعادة كسب قاعدته التي تأثرت بالفضائح وبارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

وأعلن جونسون خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن حكومته أصبحت أخيرا قادرة على “إنهاء” الجدل، وأن هدفها الآن هو “دفع البلاد قدما” مستندة إلى إجراءات تفيد البريطانيين في أوج أزمة القدرة الشرائية.

“إذلال” و”انتصار فارغ” و”مهلة”

ويتعين على جونسون الذي وصل إلى السلطة عام 2019، أن يحسن مواقعه بعدما تراجعت شعبيته كما أكدت الصحف.

وتحدثت صحيفة (الغارديان) اليسارية عن “إذلال” في حين أكدت صحيفة (التلغراف) من جانب المحافظين أنه “انتصار فارغ يثير انقسامًا في صفوف المحافظين” مشيرة إلى أنها مجرد “مهلة” لرئيس الوزراء الذي خرج “متضررًا كثيرًا”.