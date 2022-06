حرب تصريحات بسبب “النووي”.. إسرائيل تهدد إيران بدفع “ثمن باهظ” وطهران تتوعد بدكّ تل أبيب وحيفا

تصاعدت حدة التصريحات بين إيران وإسرائيل، مع ضغوط أمريكية أوربية على إيران تزامنًا مع انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تعثر مفاوضات لإحياء اتفاق عام 2015 النووي مع إيران.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني (كيومرث حيدري) قوله اليوم الثلاثاء، إن إيران ستدمر مدينتي تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات اليوم الثلاثاء “نتوقع أن يصدر مجلس المحافظين إشارة تحذير واضحة للنظام في طهران ويوضح أنهم إذا واصلوا سياستهم النووية المتسمة بالتحدي فسوف يدفعون ثمنا باهظا”.

ووجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تحذيرًا وقال “سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة”.

وقال حيدري إن “جميع وحدات الجيش جُهزت بالمعدات الدقيقة البعيدة المدى والذكية”، وأضاف “مدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد”.

وأشار العميد حيدري إلى مدينة الطائرات المسيرة التابعة للجيش، وقال “كل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية”.

في ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه يتوقع أن يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي يعقد اجتماعًا الآن تحذيرًا واضحًا لإيران بشأن برنامجها النووي.

وقال في تصريحات أمام لجنة برلمانية “نتوقع أن يصدر مجلس المحافظين إشارة تحذير واضحة للنظام في طهران ويوضح أنهم إذا واصلوا سياستهم النووية المتسمة بالتحدي فسوف يدفعون ثمنا باهظا”.

والتقى بينيت الأسبوع الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس محافظيها، وأبلغه بأن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا على المواجهة مع إيران لكنها قد تقدم على إجراء مستقل، مكررا تهديدا مستترا منذ أمد بشن حرب استباقية”.

وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لتوبيخ إيران لإخفاقها في الإجابة عن أسئلة مثارة منذ فترة طويلة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة قرار ينتقد إيران لعدم ردها الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار لليورانيوم في مواقع لم يتم الإعلان عنها، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب إيران.

وتقديم النص -الذي اطلعت عليه رويترز ولم يتغير كثيرا عن مسودة تم توزيعها الأسبوع الماضي- يعني أنه سيخضع للمناقشة والتصويت في اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.

ورجح عدد من الدبلوماسيين الموافقة على القرار على الرغم من تحذيرات إيران من العواقب على أمور منها المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

Our Board of Governors convened today and @rafaelmgrossi briefed the group on safeguards in Iran, the need to visit Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, and technical cooperation progress in IAEA initiatives, among other topics. 👉 https://t.co/5vC0RBdS5d pic.twitter.com/mkwDM1UAnx

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) June 6, 2022