رئيس الهيئة العالمية لنصرة النبي ﷺ: رد فعل حكومة الهند لا يتناسب مع الجريمة المرتكبة (فيديو)

قال الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، الدكتور محمد الصغير، إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الهندية تجاه المسؤول الذي أساء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، لا يتناسب مع الجريمة الكبرى التي ارتكبها والمتمثلة بالمس بمشاعر وعقيدة قرابة ملياري مسلم.

وتساءل الصغير خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، “ماذا لو أن هذه الإساءة حدثت لزعيم من الزعماء أو تم حرق علم إحدى الدول، هل كان سيكون نفس الرد؟”.

وأوضح أن “رد الفعل الهندي هو تجميد للقضية، لا سيما أن الحكومة الهندية اعتبرت أن ردة فعل الدول الإسلامية الرافضة للتصريحات المسيئة للنبي، غير مبررة ولم يقبلوا التنديد في نوع من العنصرية الهندية المبالغ فيها”.

ولم يكن التصريح المسيء الصادر من المسؤول الهندي زلة لسان، وفقًا للصغير، إنما هو جزء من نهج يتم فيه التضييق على المسلمين خلال حكم رئيس الوزراء ناريندا مودي.

من جهته قال القاضي الشرعي بمدينة لندن، بركة عبد القادر، إن أوضاع المسلمين خلال الأشهر الماضية ساءت بشكل كبير في الهند، واليوم وصل إلى حد الإساءة إلى النبي محمد (عليه الصلاة والسلام).





وأثني عبد القادر على ردة فعل العالم العربي والإسلامي، وقال إن ذلك أجبر الحكومة الهندية على إبعاد الشخص الذي أساء، وهي خطوة أولى.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية يجب أن تكون التأكيد على أن لا تتكرر هذه الإساءة مرة أخرى، وأن لا يتم التضييق على المسلمين والاعتداء عليهم.

وقال إنه في حال استمر الرفض الشعبي والرسمي للدول الإسلامية للانتهاكات التي تحدث بحق مسلمي الهند، فإن حكومة مودي ستعيد حساباتها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق وسائل إعلام محلية.

وخلال اليومين الماضيين، أثارت التصريحات الهندية، رفضًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانتها دول وكيانات دولية وعربية وإسلامية عدة من بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

إضافة إلى مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، في بيانات منفصلة.