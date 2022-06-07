إضراب القضاة.. رئيس تونس يلوّح بالخصم من رواتب المشاركين ويهدد بإجراءات أخرى

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة الذين يشاركون في الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على عزله 57 قاضيا.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية على حسابها على فيسبوك أن قيس سعيد طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال “اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين”.

وأقال الرئيس التونسي 57 قاضيا متهما إياهم بـ”التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”، قائلا إنه ستتم ملاحقتهم قضائيا.

وردت جمعية القضاة التونسيين بالدعوة إلى الإضراب لمدة أسبوع “قابل للتجديد” في كل المحاكم التونسية.

وذكر رئيس الجمعية أنس الحمادي أن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أنه سيستمر “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا”.

وقال مراسل رويترز إن قاعات المحاكم كانت مغلقة بمحاكم العاصمة.

واجتمع القضاة المعتصمون في المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.

ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء شعبيا في 25 يوليو/تموز المقبل على دستور جديد للبلاد على أن تجرى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي. وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده منذ يوليو من العام الماضي.