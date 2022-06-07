مقتل وزير في الدومينيكان برصاص أحد أصدقائه ولقطات للجاني قبيل وقوع الجريمة (فيديو)

قُتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا، الاثنين، في مكتبه رميًا برصاص صديق له.

وأوضحت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية، القاتل وهو يغادر منزله صباحًا ومعه حقيبة سفر بالإضافة إلى مفاتيح السيارة، وذلك قبل سويعات من تنفيذه الجريمة المروعة.

وقال الناطق باسم الرئاسة خوميرو فيغيروا، في مقطع مصور بُث على تويتر، “المعلومات التي لدينا تشير إلى أن وزير البيئة قُتل في الساعات الأولى من صباح الاثنين في هجوم مسلح على مكتبه”.

وأضاف أنه تم اعتقال مشتبه به اسمه ميغيل كروز، وأنه مطلق النار كان صديق طفولة الوزير، دون إعطاء أي دافع محتمل للهجوم.

Comunicado oficial del Gobierno dominicano ante el fallecimiento de Orlando Jorge Mera (@OrlandoJM), Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (@AmbienteRD). pic.twitter.com/hPrvwfqknE — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) June 6, 2022

وأوضح أن التحقيق جارٍِ لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

وقال موظفون في وزارة البيئة والموارد الطبيعية للصحفيين إنهم سمعوا دوي 7 طلقات على الأقل من داخل المبنى. ووصلت وحدات الشرطة إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 3 مصادر من داخل الوزارة -طلبوا عدم كشف هوياتهم- أن مسلّحا اقتحم الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار.

وبدا أن المشتبه به كان يتمتع بوصول سهل إلى المناطق الأمنية داخل الوزارة.

Momento del arresto de Miguel Cruz "Curita", tras asesinar al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera en su despacho. El matador se encontraba prófugo y se entregó en la iglesia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote del sector Renacimiento. pic.twitter.com/Nu8ClXqcZI — Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) June 6, 2022

وترفض الشرطة في الوقت الحالي الإدلاء بأي تصريح. وكتبت وزارة البيئة على تويتر “لقد روَّعنا ما حدث”.

وميرا المحامي (55 عامًا) هو نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو الذي رأس الدومينيكان من عام 2002 إلى عام 2006.

Comunicado oficial del Gobierno dominicano ante el fallecimiento de Orlando Jorge Mera (@OrlandoJM), Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (@AmbienteRD). Paz a su alma. pic.twitter.com/cCUenPpU2w — Contraloría General de la República Dominicana (@ContraloriaRD) June 6, 2022