حملة اعتقالات وملاحقات في الضفة واقتحام الأقصى وهدم قرية العراقيب للمرة 202 (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات، في الضفة الغربية المحتلة شملت 20 فلسطينيا، اعتُقل 6 منهم في محافظة الخليل بينهم طفل وأسيران محرران.

كما اعتقلت 5 شبان بيهم شقيقان في القدس، و4 أشخاص في بيت لحم، وآخر في نابلس، واعتقلت أسيرا محررا كان في طريقه من أريحا إلى رام الله.

إلقاء المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/WSdJxnJMBY — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 6, 2022

وصاحب الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال، إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ومداهمة البيوت وتفتيشها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت بعد دخول قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحامهم منزل الشهيد (أيمن محيسن) وتمزيقا لصوره المثبتة على واجهات المنزل.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/BEklQyguou — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 7, 2022

اقتحام الأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إن المسيرة تقدمها حاخامات متطرفون، نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحات المسجد وساحاته، واستمعوا لشروح حول الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

متابعة صحفية: " من اقتــ.ـحام مخيم قلنديا بالقدس هذه الأثناء" pic.twitter.com/q5tqsyTYTy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 7, 2022

وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من 17 ألف مستوطن للأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أيضا، مخيم قلنديا شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المواطنين.

هدم قرية العراقيب

وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية عناصر من الشرطة اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، بأراضي عام 48، للمرة الـ202 منذ عام 2000.

وكانت آخر مرة هدمت فيها السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب يوم 9 مايو/أيار العام الجاري.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة على التوالي منذ مطلع هذا العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي.

وتقطن قرية العراقيب 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعيشون على تربية المواشي والزراعة الصحراوية. وقد تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي بحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

للمرة 202 على التوالي ..

الاحتلال يهدم قرية العراقيب في #النقب المحتل. pic.twitter.com/KdAmvvAaiD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 7, 2022

ملاحقة العمال

وفي ذات السياق، لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى، تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي 1948.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات تقع جنوب وجنوب غرب وشمال شرق جنين.