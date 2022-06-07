“ارمي سلاحك وتعالي لمواجهتي”.. فلسطينية تتحدى مجندة إسرائيلية في الأغوار الشمالية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لفتاة فلسطينية وهي تقف أمام مجندة إسرائيلية وتتحداها أمام الكاميرات.

واعتدت المجندة خلال مظاهرة في منطقة الأغوار الشمالية على مُسن فلسطيني، لتدافع عنه الفتاة وتقف بوجه الجندية الإسرائيلية.

وفي لهجة تحمل التحدي، قالت الفتاة الفلسطينية للمجندة “ارمي هذا (السلاح) وتعالي لي بلاش تاكلي قتلة”، أي “ارمي سلاحك وتعالي لمواجهتي”.

"ارمي هذا وتعالي لي بلاش تاكلي قتلة" فلسطينية تتحدى مجندة من جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eR47MYKle0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2022

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مسيرة سلمية فلسطينية كانت متجهة من مدينة طوباس إلى الأغوار الشمالية المحتلة، وذلك على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وانطلقت المسيرة بدعوة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، احتجاجًا على تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأغوار المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن عددًا من المشاركين في المسيرة أصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.