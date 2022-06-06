نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس: الأقصى إرث رباني غير قابل للتفاوض ولن نتخلى عن حقنا (فيديو)

أكد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ بكيرات في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن الأقصى “إرث رباني ادخره الله لهذه الأمة، مشددًا على أنه لا يمكن التفاوض بشأنه أو المساومة عليه، لأنه خاص بالأمة الإسلامية فقط.

وأضاف أن الاحتلال يريد أن “يقتلعنا من الأقصى كما اقتلع شعبنا وبيوتنا”.

وأكد الشيخ بكيرات أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقهم الديني والتاريخي والعقدي في الأقصى.

وأشار إلى أن “الأمة إن كانت ضعيفة ستقوى، وإن كانت مريضة ستشفى”.

وأوضح أن إصرار الاحتلال على اقتحام الأقصى ومسيرة الأعلام والدخول من باب العامود يظهر توجه الحكومة الإسرائيلية.

هل تحتمل قضية #الأقصى أي حلول وسط؟ الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس يجيب pic.twitter.com/3xQdSZTV2K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2022

وقال الشيخ بكيرات إن هناك أبعادًا وخلفيات لتكرار الاقتحامات المتوالية من جانب المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأوضح أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين الذين يقومون باقتحام الأقصى، مشيرًا إلى أن أعداد المستوطنين في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كانت في حدود 9 آلاف مقارنة بنحو 17 ألف مستوطن في المدة نفسها من العام الجاري.

وأضاف أن هناك زيادة في ممارسة الطقوس التوراتية عند معظم مداخل المسجد.

وقال إن الاحتلال يريد اقتلاع الرواية القرآنية عن المسجد الأقصى، وتثبيت الرواية التوراتية بأنه مكان الهيكل، وكذلك تحويل القدس إلى عاصمة يهودية لإسرائيل.