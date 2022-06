كانوا يتضورون جوعا.. العثور على 60 لاجئًا من الروهينغيا قرب سواحل تايلاند (فيديو)

عثرت البحرية الملكية التايلاندية على نحو 60 لاجئًا من مسلمي الروهينغيا عند سواحل جزيرة تابعة لإقليم ساتون في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، نصفهم من النساء والأطفال.

ورجّحت السلطات التايلاندية أن يكون اللاجئون “ضحية شبكة لتهريب البشر كانوا حصلوا على وعد بالوصول إلى ماليزيا” لكن تم إنزالهم قبل نحو أسبوع في جزيرة قرب الحدود مع ماليزيا في بحر أندامان ليكتشفوا أنهم في أراضٍ تايلاندية.

من جانبه، أكد حاكم إقليم ساتون القريبة من ماليزيا أن اللاجئين أبحروا من سواحل جنوب شرق بنغلاديش، حيث مخيمات اللاجئين الروهينغيا.

وأشار إلى احتمالية وجود مزيد من القوارب التي أبحرت في الوقت نفسه وتريد الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا. وستكثف البحرية التايلاندية من دورياتها في بحر أندامان جنوب خليج البنغال.

وجاء في بيان للشرطة التايلاندية أن المجموعة بدت وكأنها “تتضور جوعًا ومن المرجح أنه لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام”.

This picture has just made my heart cry. May Allah help us overcome this worst situation.

Situation of the Rohingya Muslim people in the Thailand border right now so If you are on the way to go abord this way please please halt for some time. pic.twitter.com/Na0FVAmKgi

