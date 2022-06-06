بدأ اليوم الاثنين تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.

وكانت جمعية القضاة قد قررت خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية أول أمس السبت، الدخول في إضراب مدة أسبوع ابتداءً من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية.

كما قررت الجمعية، الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.

وقال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة إن الإضراب سيكون في جميع المؤسسات القضائية ويمكن تمديده.

وأصدر سعيد الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.

وقوبل قرار سعيد برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، كما أثار غضبا دوليا، وقالت واشنطن إن هذه الخطوة تقوض المؤسسات الديمقراطية في تونس.

ومن بين القضاة الذين تم فصلهم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي عيّن قيس سعيّد سعيد هذا العام مجلسا مؤقتا بدله.

وقال بعض القضاة الذين عزلهم سعيد إن عملية التطهير جاءت بعد أن رفضوا تدخلات من وزيرة العدل وبعض المحيطين بالرئيس.

ودعا راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل في بيان “القوى الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب القضاة في مقاومة الدكتاتورية حفاظا على استقلال القضاء”.

ومنذ 25 يوليو/تموز2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلابًا على الدستور، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، أما سعيد فاعتبر أن إجراءاته تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.