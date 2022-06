وكالة الطاقة الذرية: قدرة إيران على صنع قنبلة نووية “مسألة وقت”

قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، إن امتلاك إيران الكميات الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية هو “مسألة وقت”.

وأضاف -خلال الاجتماع الدوري الرابع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- أن الوكالة “تطمح لاستمرار عملها مع إيران للتوصل إلى حل لبرنامجها النووي”.

وتابع “يجب أن توضح إيران القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، وعلينا الاستمرار في محاولات إيجاد حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني”.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة لم تحصل على النتيجة التي كانت تتوقعها من المحادثات مع طهران، لكنه لفت إلى ترحيب طهران بهذه المحادثات واستعدادها لها.

We're working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq

ورفضت طهران تصريحات الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت تقريره أمام مجلس محافظي الوكالة بأنه “غير حقيقي وغير دقيق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريحات متلفزة إن التقرير المتعلق بملف إيران النووي “غامض وبعيد عن خططنا”.

وأضاف “للأسف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرّع في تقديم التقرير”، مشيرا إلى تعمّد غروسي “التحيز”.

وتابع “هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد قلنا بوضوح إنه لم يشمل جميع الإجراءات، ويتجاهل الاحتياطات الدقيقة والفنية التي كانت إيران قد قدمتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وشدد خطيب زادة على أن التقرير “سينعكس سلبا” على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفاوضات النووية من أجل إحياء الاتفاق النووي.

والجمعة، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من “رد عاجل ومؤثر” على أي إجراء سياسي غربي ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، من أن “الأطراف التي تعرقل المسار الدبلوماسي ستتحمل مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران” في مجلس المحافظين.

بدورهما، حذّرت روسيا والصين -اللتان ما زالتا طرفين في الاتفاق النووي بجانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا- من أن أي قرار من هذا النوع من شأنه عرقلة المفاوضات.

ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر الاتحاد الأوربي إلى “مضاعفة الجهود الدبلوماسية”.

Indeed, the Western draft resolution on #Iran is senseless because it by definition will have no positive effect on relations between the #IAEA and Tehran. If Western states want to send a signal about the need for closer interaction (which Russia supports), it can be done orally https://t.co/Xl9Cgeq4A7

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 4, 2022