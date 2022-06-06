الجزائر.. حكم بالسجن 8 سنوات على شقيق بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بحبس السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس البلاد الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، 8 سنوات بعد إدانته بقضية فساد تتعلق بتمويل خفي لحملة انتخابات الرئاسة الملغاة عام 2019.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما بالسجن 8 سنوات وغرامة 3 ملايين دينار (نحو 20 ألف دولار) وحجز جميع ممتلكات السعيد بوتفليقة.

كما قضت المحكمة بحبس رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا علي حداد، 4 سنوات وبنفس الغرامة، بعد إدانته في القضية ذاتها.

يشار إلى أن هذه الأحكام ابتدائية ويمكن استئنافها أمام جهات قضائية عليا.

واتُّهم بوتفليقة وحداد بتهم غسيل الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وبحسب تصريحات سابقة للنيابة، فإن القضية تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج عام 2019، لفتح فضائية تسمى الاستمرارية لدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات كانت مقررة في أبريل/نيسان 2019 وألغيت بسبب انتفاضة شعبية.

ويبلغ عمر السعيد 66 عامًا، وهو الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر نافذا وقويا عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2011.

والسعيد محتجز منذ مايو/أيار 2019، وسبق أن برأه القضاء في قضيتين، الأولى عام 2021 وتعرف إعلاميا بـالتآمر على الجيش والدولة، والثانية في مايو الماضي، وهي تهمة بتعطيل عمل القضاء خلال فترة حكم شقيقه.