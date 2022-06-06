اقتحامات جديدة للأقصى وحملة اعتقالات في الضفة وصافرات الإنذار تدوّي بغلاف غزة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في ثاني أيام ما يسمى “عيد نزول التوراة”، فيما أعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي اعتقال 13 فلسطينيًا الليلة الماضية.

يأتي ذلك في وقت دوّت فيه صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة، وأعلن جيش الاحتلال أن سبب تفعيل صافرات الإنذار هو نيران غير صاروخية (إطلاق نار)، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

بينهم الحاخام يهودا غليك، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/dQ1khcTKvQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 6, 2022

ونفذ عشرات المستوطنين صباح اليوم جولات استفزازية في الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان 647 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الأحد، تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال لإحياء “عيد نزول التوراة” الذي توافق هذ العام مع الذكرى والخامسة والخمسين لاحتلال القدس.

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/2NiZKJ9lz4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 6, 2022

ومنذ ساعات فجر أمس، فرضت قوات الاحتلال تشديدات على أبواب الأقصى وأغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين في داخله، فيما واجه المرابطون والمرابطات الاقتحامات بالهتافات والتكبيرات وأداء صلاة الضحى جماعيا ورفع العلم الفلسطيني في ساحات المسجد.

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد أمس واليوم وتأدية طقوس تلمودية فيه يتخللها ما يعرف بـ”السجود الملحمي”.

ومقابل تلك الدعوات، أطلقت النداءات والدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة الاعتداءات والمخططات الاحتلالية.

يذكر أن مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من 17 ألف مستوطن للمسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم الأقصى pic.twitter.com/gckiGJbnEO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 6, 2022

مداهمات واعتقالات

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي اعتقال 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية. وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن قوات الاحتلال شنّت فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة تخللها اعتقال عدد من الشبان فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

#كاسر_الأمواج: قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تعتقل الليلة الماضية 13 مطلوبًا أمنيًا في منطقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت في قرى كفر قليل ورأس عطية وتلت وعزون. في مخيم الامعري اعتقلت القوات مشتبهًا في الضلوع بأنشطة إرهابية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2022

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بوقوع مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيًا جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واقتحامات لمنازل عشرات المواطنين في بلدات كفر قليل، ورأس عطية، وعزون، ومخيم الأمعري وحوسان.

مطاردة عمال فلسطينيين

وأفادت مواقع فلسطينية بمواصلة قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين الذي يحاولون العبور إلى داخل الخط الأخضر لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال على معبر ترقوميا قضاء الخليل، بعد مطاردتهم وإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم بالداخل.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، قنابل الصوت تجاه العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري في قرية عانين قضاء جنين، كما أطلقتها أيضا تجاه العمال في قريتي عانين والطيبة بمحاذاة جدار الفصل خلال مطاردتهم لهم، واعتقلت أحدهم أثناء وجوده في الداخل المحتل.