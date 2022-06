هجوم على عدة جبهات في أوكرانيا.. روسيا تستهدف بنى تحتية وتضرب كييف بالصواريخ

استهدفت القوات الروسية بنى تحتية للسكك الحديد في العاصمة الأوكرانية كييف، وامتد الهجوم على عدة جبهات في معظم أنحاء أوكرانيا، في حين حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مهاجمة “أهداف جديدة” في حال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقالت أوكرانيا إن روسيا ضربت كييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى تطلق من قاذفات ثقيلة على مسافات بعيدة مثل بحر قزوين.

وشُوهدت أعمدة من الدخان الأسود في سماء المدينة وسط اندفاع فرق الطوارئ للتعامل مع ما خلفته الانفجارات، لأول مرة منذ انسحاب القوات الروسية من العاصمة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

#GuerraUcraniaRusia #ATENCIÓN #ULTIMAHORA. Los rusos en respuesta al bombardeo de áreas residenciales en #Donetsk, por soldados de Ucrania el 04 de junio en horasde la mañana, las Fuerzas Armadas Rusas, bombardearon las instalaciones de infraestructura militar ucraniana en #Kyiv. pic.twitter.com/Zed4vYFvtW — José G. (@Josegarzonvelez) June 6, 2022

بدورها، أكدت روسيا أنها استهدفت دبابات قدمتها دول أوربية لأوكرانيا وأنه تم الإبلاغ عن “إصابة شخص واحد على الأقل”.

وتمكنت القوات الروسية من اقتحام مدينة سيفيرودونتسك والاستيلاء على قسم كبير منها وقسمتها إلى قسمين، وأكدت كييف أن روسيا “تلقي بكل ثقلها” في المدينة التي تشهد “معارك شوارع”.

على الجانب الآخر، أكد سيرهي جايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك التي تقع بها سيفيرودونيتسك أن القوات الأوكرانية “تمكنت من استعادة جزء من المدينة، وتسيطر الآن على نصفها، وتواصل القوات الأوكرانية دفع الروس للتقهقر”.

وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني “لقد كان وضعا صعبا. كان الروس يسيطرون على 70% من المدينة لكن خلال اليومين الماضيين تم إبعادهم، والمدينة الآن بشكل أو بآخر، مقسمة إلى نصفين”.

من جانبه، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بزيارة لقواته على خط الجبهة في دونباس بشرق البلاد، حيث يستعر القتال ضد القوات الروسية.

#Ukrainian President Vladimir #Zelenskyy reported that he had visited #Lysychansk and #Soledar. These towns are very close to the war zone. pic.twitter.com/gzuQETMkSZ — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2022

وقال زيلينسكي “أنا فخور بكل من التقيت به وكل من صافحته وكل من تواصلت معه في مناطق المواجهة وعبرت لهم عن دعمي الكامل”.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي زار أيضًا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود.

وأضافت أن زيلينسكي “عمّق خلال الزيارة معرفته بالوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعي”.

وتابع الرئيس الأوكراني في كلمته للجنود “أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا، أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!”.

مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

أفاد مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، الأحد، بأن جنرالا روسيا “قُتل في شرق أوكرانيا”، وهو ما يزيد الخسائر البشرية التي لحقت بموسكو في كبار الضباط، بحسب “رويترز”.

ولم يذكر التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق تلغرام متى وأين قُتل الجنرال رومان كوتوزوف. ولم يصدر تعليق حتى الساعة (8:00) بتوقيت غرينيتش من وزارة الدفاع الروسية.

المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

في هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (إم 270 إم إل أر إس) التي يصل مداها إلى 80 كيلومترا، مما يزيد بشكل كبير من قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجمات الروسية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2022

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس ثقته بأن القوات الأوكرانية ستنتصر قائلا “إذا حافظ المجتمع الدولي على دعمه فإن كييف يمكنها الانتصار”.

وشدد على أن الأسلحة الجديدة سوف تسمح للأوكرانيين بحماية أنفسهم في مواجهة “الهجوم الوحشي للمدفعية الروسية البعيدة المدى”.

ويأتي القرار البريطاني بعد ضغوط أوكرانية على أوربا استمرت أسابيع من أجل تزويدها بقاذفات صواريخ متعددة تسمح لها بضرب المواقع الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطط هذا الأسبوع لمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ هيمارس الدقيقة بعد تلقي تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدمها لضرب أهداف داخل روسيا.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من أن بلاده ستستهدف مواقع جديدة في حال وصول صواريخ بعيدة المدى للقوات الأوكرانية قادمة من الغرب.

Moscow will "draw appropriate conclusions" and hit new targets if Washington delivers long-range missiles to Kiev, Russian President Vladimir Putin says https://t.co/HVsHes11B2 pic.twitter.com/s8gK2CqcOr — China Xinhua News (@XHNews) June 6, 2022

وأشار الرئيس الروسي خلال مقابلة مع قناة (روسيا 1) التلفزيونية الحكومية إلى أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ -على ما يبدو- هو “إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة” مؤكدا أن الجهود التي تبذلها الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى “لن تغير أي شيء في ساحة المعركة”.

ولم يوضح بوتين الأهداف التي تخطط روسيا لضربها إذا بدأت الدول الغربية إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.