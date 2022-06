3 قتلى و11 جريحا إثر إطلاق نار عشوائي في كبرى مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية (شاهد)

قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، بعدما أطلق مسلحون النار على حشد في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قُتلوا، مشيرا إلى أن أفراد الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث “لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد”.

وأضاف “يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شارع ساوث ستريت عندما وقع إطلاق النار الجماعي”.

وأوضحت الشرطة أن أفراد الأمن رأوا لدى وصولهم إلى مكان الحادث رجلا يطلق الرصاص على حشد من المواطنين، مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليه 3 مرات، لكن لم يعرف ما إذا كان قد أصيب أم لا.

وبحسب بيس، فإن أفراد الشرطة عثروا على مسدسين رمى بهما المهاجم على الأرض قبل فراره، دون أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي من المهاجمين.

وأوضح بيس أنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة وقت وقوع الحادث. وتحدّث بيس في تعليقه على التحقيقات عن “العديد من الأسئلة التي لا تزال من دون إجابات”.

يأتي الحادث بعد يومين فقط من حادث آخر قُتلت فيه امرأتان بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية مساء الخميس الماضي، وفي الوقت نفسه أصيب 5 أشخاص بإطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن.

دعوة لحظر السلاح

وعلى وقع سلسلة من عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.

ودعا الرئيس إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات العالية القدرة.

كما ضغط أيضًا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مُصنّعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.

وقال بايدن “لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا”، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.

وقالت الجمعية الوطنية للبنادق -وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح- في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون، مشيرة إلى أن “هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا”.